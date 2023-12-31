جمال بلماضى: الجزائر ليس مرشحًا للفوز بكأس أمم إفريقيا 2023

أكد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، أن فريقه ليس ضمن أبرز المنتخبات المرشحة للتتويج بالنسخة المقبلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

وقال بلماضي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: “في الغالب المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب هى: تونس، المغرب، مصر، كوت ديفوار، وغيرها".

كما أضاف: “لا يمكن لأحد التنبأ بمن سيتوج بهذه النسخة من نهائيات أمم إفريقيا، حيث يمكن لبعض المنتخبات أن يصنع المفاجأة".

وأردف: “نحن خرجنا في النسخة الماضية من الدور الأول، لذا أقول إننا لسنا من أبرز المرشحين".

وتابع بلماضي: “نحن ذاهبون بطموح كبير، سنعمل بهدوء وجدية، مثلما قمنا به في السنوات الماضية، على أمل بلوغ أقصى حد".

من جانبه، أكد بلماضي اقتناعه بجاهزية كل الأسماء التي اختارها ضمن قائمته النهائية لخوض غمار نهائيات أمم إفريقيا.

وقال بلماضي: “الأسماء التي اخترناها جاهزة لخوض نهائيات أمم إفريقيا".

وأضاف: “من الصعب جدًا إيجاد تشكيلة تضم لاعبين يشاركون باستمرار ويملكون وقت لعب متساويا".

وتابع بلماضي: “سليماني، وعطال، موجودان هنا منذ مدة، وخاضا تحضيرات وفق برنامج خاص استعدادا لهذه النهائيات".

وبرر بلماضي خياراته بخصوص القائمة النهائية للخضر المشاركة في أمم إفريقيا، مؤكدا استحالة تغيير قوامه بنسبة 100%.

وأوضح بلماضي، في المؤتمر الصحفي: “لا يمكننا تغيير تعداد المنتخب الوطني بنسبة 100%، بناء على أمم إفريقيا التي تجرى كل عامين".

كما أضاف: “هناك بعض اللاعبين الحاضرين في القائمة الحالية لديهم أربع إلى خمس مشاركات في نهائيات أمم إفريقيا، ما يعتبر مشوارا دوليا جيدا".

وتابع بلماضي: “نعمل على الاستمرارية، قائمة لاعبينا تتضمن مزيج بين أصحاب الخبرة، والاكتشافات الجديدة".

وكشف جمال بلماضي، المعايير التي على أساسها اختيار ثنائي اتحاد العاصمة أسامة بن بوط، وزين الدين بلعيد.

وأوضح: “بن بوط، وبلعيد، يملكان الخبرة الإفريقية بعد تتويجاتهما مع اتحاد العاصمة".

وأضاف: “لا يهمني كونهما لاعبين محليين، الأهم بالنسبة لي هو المستوى الذي قدمه كل منهما".

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تضم أيضًا كلًا من بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.