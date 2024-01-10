الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| قطر تؤكد على ضرور وقف الحرب فوراً في غزة.. ومواعيد مباريات اليوم

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية، العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 10-1-2024 | درجات الحرارة فى محافظات مصر
 

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 10-1-2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر من العناوين المتصدرة محرك البحث جوجل في الساعات الأولى من اليوم، إذ يتأهب المواطنون في مختلف المحافظات للانخفاضات الجوية وسقوط الأمطار بسبب الشعور العام بالبرودة وتأثر الأجواء مع اقتراب بداية شهر طوبة.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-1-2024 فى نصف نهائى كأس إسبانيا

 

يهتم قطاع كبير من عشاق الساحرة المستديرة في مصر بالبحث عن جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-1-2024 عبر محرك البحث جوجل، وذلك مع احتدام الدوريات العربية والأوروبية، ومن أبرز المباريات التي تلعب اليوم مباراة  فريقي ريال مدريد وأتلتيكو في بطولة السوبر الإسباني. 

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عاجل.. الأمن البحرى البريطانى: ألسنة لهب تصدر من قافلة مستهدفة من قبل الحوثيون فى البحر الأحمر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، أن شركة الأمن البحري البريطانية، أكدت تصاعد ألسنة لهب تصدر من قافلة مستهدفة من قبل الحوثيون في البحر الأحمر.

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"النقد الدولى" يتوقع تحسن الأداء الاقتصادى لـ10 دول إفريقية جنوب الصحراء

يتوقع صندوق النقد الدولي تحسن الأداء الاقتصادي لعشر دول إفريقية (جنوب الصحراء) للعام 2024، وأن 6 من تلك الدول ستحصد أفضل أداء اقتصادي نموًا على مستوى العالم.

وتشمل تلك الدول الإفريقية كلا من: ساحل العاج، وإثيوبيا، وتنزانيا، وأوغندا، وكينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأنجولا، ونيجيريا، وغانا، وجنوب إفريقيا.

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الخارجية القطرية: لا بديل عن إيقاف الحرب في غزة فورًا

أكد ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن الموقف القطري والإقليمي تجاه الحرب على قطاع غزة واضح، ويستند إلى أنه لا بديل عن إيقاف هذه الحرب فورا، وتجنيب المدنيين تبعات القتال وإيصال المساعدات إلى القطاع.

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