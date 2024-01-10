الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

عالم

الخارجية القطرية: لا بديل عن إيقاف الحرب فى غزة فورًا

قطاع غزة
قطاع غزة

أكد ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن الموقف القطري والإقليمي تجاه الحرب على قطاع غزة واضح، ويستند إلى أنه لا بديل عن إيقاف هذه الحرب فورا، وتجنيب المدنيين تبعات القتال وإيصال المساعدات إلى القطاع، معربا عن تقدير دولة قطر للجهود الأمريكية في إطار خفض التصعيد، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الألمانية منذ قليل.

txt

سمير تقى: محكمة العدل الدولية تدرس طلب وقف جرائم الإبادة فى غزة

البيت الأبيض: لا نؤيد وقف إطلاق النار فى غزة فى الوقت الراهن

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا تؤيد وقفا لإطلاق النار في الحرب بغزة في الوقت الراهن.

وفي تل أبيب، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تريد أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت ممكن.

وأدلى بلينكن بالتصريحات في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع قادة إسرائيليين في تل أبيب.

وأضاف أن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل "بلا أساس"، لكن العدد اليومي للقتلى المدنيين بغزة مرتفع للغاية.

وقال بلينكن إنه يجب أن يتمكن الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم بمجرد أن تسنح الظروف، كما أشار إلى اتفاق بشأن خطة تقوم الأمم المتحدة بموجبها بمهمة تقييم في غزة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة رفضت أي مقترحات تؤيد تهجير الفلسطينيين خارج القطاع، وشدد على أن السلطة الفلسطينية لديها مسئولية تتمثل في إجراء إصلاحات في هيكلها.

وأضاف بلينكن الذي زار عدة دول أخرى في الشرق الأوسط هذا الأسبوع أن دولا عدة بالمنطقة مستعدة للاستثمار في مستقبل غزة، لكن فقط في ظل وجود مسار واضح لـ"إقامة دولة فلسطينية".

يأتي هذا بينما تدخل الحرب في غزة شهرها الرابع على التوالي ومخاوف من الاستمرار.

الخارجية القطرية إنهاء الحرب في غزة اخر اخبار الحرب في غزة الآن غزة الحرب

مواد متعلقة

عضو بالكنيست يحاول طرد نائب يدعم اتهامات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إسرائيل هايوم: "الحكومة" تعرف مكان السنوار لكن لا تستطيع الهجوم عليه

غدا.. انطلاق مؤتمر تنمية التجارة الباكستانية الإفريقية في القاهرة

بوليفيا تدعم دعوى جنوب إفريقيا لمقاضاة إسرائيل أمام العدل الدولية

رفض التهجير ومواجهة الحوثيين.. أهداف استراتيجية لجولة بلينكن الدبلوماسية للشرق الأوسط

وزير تراث الاحتلال يرفض تعيين باراك فى لجنة المقاضاة فى العدل الدولية

منطقة عازلة فى عمق غزة.. ذا ناشيونال: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بوساطة مصرية

تقرير أمريكى: جزر المحيط الهادئ تنتفض وترفض إبادة غزة بدعم واشنطن

الأكثر قراءة

بعد فشل محاولات التهجير القسرى إلى مصر.. مقترح إسرائيلى جديد لسكان غزة

أول ضحايا الشتاء.. غرق شاب في منطقة لوران وجاري البحث

انهيار عقار مكون من 4 طوابق في المنصورة بالدقهلية

عاجل.. الأمن البحرى البريطانى: ألسنة لهب تصدر من قافلة مستهدفة من قبل الحوثيون فى البحر الأحمر

صحف القاهرة تبرز التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على تحسين أحوال المواطنين

سعر الذهب اليوم الأربعاء 10-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا