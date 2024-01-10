الخارجية القطرية: لا بديل عن إيقاف الحرب فى غزة فورًا

أكد ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن الموقف القطري والإقليمي تجاه الحرب على قطاع غزة واضح، ويستند إلى أنه لا بديل عن إيقاف هذه الحرب فورا، وتجنيب المدنيين تبعات القتال وإيصال المساعدات إلى القطاع، معربا عن تقدير دولة قطر للجهود الأمريكية في إطار خفض التصعيد، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الألمانية منذ قليل.

البيت الأبيض: لا نؤيد وقف إطلاق النار فى غزة فى الوقت الراهن

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا تؤيد وقفا لإطلاق النار في الحرب بغزة في الوقت الراهن.

وفي تل أبيب، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تريد أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت ممكن.

وأدلى بلينكن بالتصريحات في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع قادة إسرائيليين في تل أبيب.

وأضاف أن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل "بلا أساس"، لكن العدد اليومي للقتلى المدنيين بغزة مرتفع للغاية.

وقال بلينكن إنه يجب أن يتمكن الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم بمجرد أن تسنح الظروف، كما أشار إلى اتفاق بشأن خطة تقوم الأمم المتحدة بموجبها بمهمة تقييم في غزة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة رفضت أي مقترحات تؤيد تهجير الفلسطينيين خارج القطاع، وشدد على أن السلطة الفلسطينية لديها مسئولية تتمثل في إجراء إصلاحات في هيكلها.

وأضاف بلينكن الذي زار عدة دول أخرى في الشرق الأوسط هذا الأسبوع أن دولا عدة بالمنطقة مستعدة للاستثمار في مستقبل غزة، لكن فقط في ظل وجود مسار واضح لـ"إقامة دولة فلسطينية".

يأتي هذا بينما تدخل الحرب في غزة شهرها الرابع على التوالي ومخاوف من الاستمرار.