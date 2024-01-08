الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

غدا.. انطلاق مؤتمر تنمية التجارة الباكستانية الإفريقية في القاهرة

باكستان
باكستان

يقوم وفد تجاري رفيع المستوى برئاسة الوزير الاتحادي للتجارة والصناعة الباكستاني الدكتور جوهر إعجاز بعرض منتجات الأعمال واستكشاف إقامة العلاقات التجارية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال مؤتمر تنمية التجارة الباكستانية الإفريقية ومعه معرض الدولة الواحدة من 9 إلى 11 يناير 2024 بالقاهرة. 

مؤتمر تنمية التجارة الباكستانية الإفريقية 

ويشمل الوفد مسؤولين حكوميين ورجال أعمال بارزين من باكستان. ويضم المكون الرسمي للوفد وزير التجارة، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية التجارة الباكستانية (TDAP)، وأمين مجلس الاستثمار (BOI) وغيرهم من كبار المسؤولين من وزارة التجارة، وهيئة تنمية التجارة TDAP. 

سيبدأ الحدث بشكل رسمي حصري بالمؤتمر في 9 يناير 2024، يليه معرض شامل لدولة واحدة يومي 10 و11 يناير 2024. 

ويأتي أكثر من 200 رجل أعمال من باكستان إلى القاهرة لإبرام صفقات تجارية محتملة. وسيمثل رجال الأعمال هؤلاء أكثر من 20 قطاعًا تجاريًا مختلفًا بما في ذلك المنسوجات والسلع الهندسية والأغذية والزراعة والخدمات.

 بالإضافة إلى ذلك، يأتي أيضًا إلى القاهرة أكثر من 150 من كبار رجال الأعمال وممثلي الغرف مشن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز العلاقات التجارية مع رجال الأعمال من باكستان. 

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ويقدم المعرض فرصًا لتعزيز التجارة وتوقيع صفقات مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال المحليين والباكستانيين في قطاعات متعددة ذات اهتمام مشترك، كما أنه يوفر فرصة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين باكستان ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

ونجحت حكومة باكستان في إطار سياسة "انظر إلى أفريقيا" في تنظيم فعاليات مماثلة في جوهانسبرغ ولاغوس ونيروبي في الأعوام 2022 و2021 و2020 على التوالي، مما أدى إلى تحقيق فوائد تجارية كبرى. وبموجب هذه السياسة، تهدف حكومة باكستان إلى إيجاد أسواق بديلة لسلعها وتعزيز العلاقات بين الحكومات وبين الشركات مع دول المنطقة الأفريقية.

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