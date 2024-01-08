الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رفض التهجير ومواجهة الحوثيين.. أهداف استراتيجية لجولة بلينكن الدبلوماسية للشرق الأوسط

بلينكن
بلينكن

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المزيد من المحادثات مع الزعماء العرب اليوم الإثنين كجزء من مسعى دبلوماسي لوقف الحرب في غزة من الانتشار بشكل أكبر.

جولة بلينكن 

وقالت وكالة رويترو، لقد التقى بلينكن بحاكم أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الإمارات العربية المتحدة ومن المقرر أن يجري في وقت لاحق اليوم الاثنين محادثات في السعودية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة العلا قبل أن يتوجه إلى إسرائيل.

وزار بلينكن الأردن وقطر يوم الأحد، وسعى إلى طمأنة المسئولين العرب بأن الولايات المتحدة تعارض تهجير الفلسطينيين خارج غزة، وتريد بدلا من ذلك أن يلعب جيران إسرائيل ذوو الأغلبية المسلمة دورا في الحكم المستقبلي للقطاع.

ويقوم بلينكن بزيارته الرابعة للمنطقة منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي، ويطلب من الدول محاولة الحد من التوترات التي أثارت بالفعل أعمال عنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل ولبنان وسوريا والعراق، وأدت إلى هجمات الحوثيين على ممرات الشحن في البحر الأحمر.

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"القاهرة الإخبارية": بلينكن سيطرح أسئلة صعبة خلال زيارته تل أبيب

هجمات الحوثيين

وانضم "بلينكن" مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، حيث تسعى واشنطن إلى حشد الدعم الإقليمي لإجراءات مواجهة الهجمات التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران على الشحن التجاري، وقال بلينكن في قطر يوم الأحد إن الهجمات عطلت أو حولت ما يقرب من 20% من الشحن العالمي وستجعل السلع بما في ذلك الغذاء والوقود أكثر تكلفة.

وقال بلينكن: "هذه الهجمات التي يشنها الحوثيون تلحق الضرر بالناس في جميع أنحاء العالم - والأهم من ذلك كله، أفقر السكان وأكثرهم ضعفا، بما في ذلك في اليمن، بما في ذلك في غزة".

وتسببت هجمات الحوثيين ورد الفعل الغربي في ضغوط جديدة على وقف إطلاق النار ومحادثات السلام التي أدت إلى تهدئة القتال في اليمن، ومن المقرر أن يختتم بلينكن يومه في إسرائيل، حيث سيلتقي بالمسئولين يوم الثلاثاء.

وقال يوم الأحد إنه سيثير مع المسئولين الإسرائيليين أهمية حماية المدنيين في صراع غزة وكرر اعتراض واشنطن على تعليقات أعضاء يمينيين في الائتلاف الحاكم في إسرائيل تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين من غزة.

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