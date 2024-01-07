جانتس يدعو لعودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم والاستعداد لمواجهة حزب الله

قال الوزير الإسرائيلي في مجلس الحرب، بيني جانتس، اليوم الأحد، إن دولته مهتمة بالحل الدبلوماسي شمالًا مع لبنان، وإذا تعرقل هذا الحل، فالجيش سيعمل على إزالة التهديد، وذلك في إشارة إلى ضرب حزب الله اللبناني.

وتابع جانتس: "عدم قدرة مواطني الشمال على العودة لمنازلهم يتطلب حلًا عاجلًا".

وأوضح جانتس، في بيان صدر على موقع X بالعبرية والإنجليزية: "الاعتبار الوحيد هنا هو أمن إسرائيل، ولا شيء آخر، وهذا واجبنا تجاه وطننا ومواطنينا".

واعتبر جانتس أن عدم قدرة مواطني شمال إسرائيل على العودة إلى منازلهم يتطلب حلًا عاجلًا، وعلى العالم أن يتذكر أن منظمة حزب الله الإرهابية هي التي بدأت التصعيد، وإسرائيل مهتمة بالتوصل إلى حل دبلوماسي، ولكن إذا لم يتم العثور على حل، فإن إسرائيل والجيش الإسرائيلي سوف يزيلان التهديد، وجميع أعضاء مجلس الوزراء الحربي يشاركون هذا الرأي.

نتنياهو: سنعيد سكان شمال إسرائيل لمنازلهم

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن ما حدث في 7 أكتوبر 2023 لن يحدث مرة أخرى.

وأكد رئيس وزراء الاحتلال، في تصريحات اليوم، أنهم لن يوقفوا الحرب حتى استكمال جميع الأهداف، وحذر حزب الله اللبناني قائلًا: "أقترح أن يتعلم حزب الله مما حدث في غزة".

وتابع: "سنعيد كل سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم سواء بالطرق الدبلوماسية أو غيرها، والحرب لن تتوقف قبل القضاء على حماس واستعادة المحتجزين".

وسبق وطلب الاحتلال الاسرائيلي من سكان قطاع غزة، اليوم الأحد، الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه، منوهًا إلى إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين، وتحويله إلى طريق آخر.

وكشف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن مقتل مجندة من حرس الحدود بعد تعرض مركبة عسكرية لانفجار عبوة ناسفة على أحد المحاور في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية.