الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيتمار بن غفير يدعو لتهجير الفلسطينيين من غزة وتوطين الإسرائيليين بدلًا منهم

بن جفير
بن جفير

قال إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إن التهجير "الطوعي" للفلسطينيين من  غزة هو "الحل الصحيح"، وعلى الإسرائيليين إعادة توطين (احتلال) القطاع.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلى، في مقابلة مع راديو "كان بيت"، إن تجديد الاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة هو "أمر الساعة" ويجب تشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين.

 وأكد: أعتقد أن هذا هو الحل الصحيح، تشجيع الهجرة الطوعية، لا بد من إرسال سكان غزة للخارج، وهناك الكثير من المطالبات حول الأوضاع الإنسانية، وزعم أن مئات الآلاف منهم سيغادرون الآن. 

وقال: أحاول إقناع أصدقائي في مجلس الوزراء والحكومة، دعونا نحاول اتخاذ هذه الخطوة، دعونا نذهب إلى عواصم العالم.. دعونا نسمح بهذه الخطوة، والتي بالمناسبة ستسمح لنا أيضًا بإعادة سكان البلدات الحدودية لغزة.

خطة اليوم التالى.. كيف ستتم إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب؟

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) عن ملامح خطة اليوم التالي بعد انتهاء حرب غزة، حيث تعتمد الخطة على تعاون مصري أمريكي إسرائيلي لتأمين الحدود، مع تشكيل قوة عمل متعددة الجنسيات لإعادة تأهيل قطاع غزة، وسط محاولات لتحييد السلطة الفلسطينية عن إدارة القطاع من قِبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت "BBC" إنه عندما شنت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، قبل ثلاثة أشهر تقريبًا، لم تكن إسرائيل مستعدة، فهي لم تتوقع الهجوم قادمًا، وكافحت لاحتوائه في البداية ثم شنت غزوًا واسع النطاق لقطاع غزة.

وأشار وزير الدفاع في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، يوآف جالانت، إلى أن  خطة "اليوم التالي" ليست أكثر من مجرد سلسلة من النقاط، لكنها تستحق الدراسة.

وأوضحت "BBC" أن الخطة الإسرائيلية تفترض أن تحتفظ تل أبيب بحرية عملها العملياتي العسكري في جميع أنحاء قطاع غزة، وتتأكد من أنه لا أحد يشكل تهديدًا لها، وأن تستمر سيطرة إسرائيل الصارمة على دخول البضائع إلى قطاع غزة.

جفير التهجير الإسرائيليين توطين ايتمار بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي غزة

مواد متعلقة

خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكى.. ملك الأردن: نرفض التهجير القسرى للفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة

خطة اليوم التالى.. كيف ستتم إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب؟

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

كيف أثرت هجمات الحوثى على الاقتصاد العالمى؟

مسئولون أمريكيون لواشنطن بوست: نتنياهو يرى الحرب فى لبنان مفتاحه للبقاء

بلينكن: المفاوضات حول غزة ليست سهلة ولا بد من الانخراط فى الدبلوماسية

مصادر قطرية وإسرائيلية لـ"أكسيوس": تعقد مفاوضات تبادل المحتجزين بعد اغتيال العارورى

الجارديان: تزايد المعارضة فى صفوف الإدارة الأمريكية ضد بايدن بسبب غزة

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

استشهاد نجل الصحفى وائل الدحدوح فى قصف إسرائيلى على خان يونس

وفاة أمين مبارك نجل عم الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك

تشمل 40 منطقة.. طرق وكباري تعتزم القاهرة تطويرها خلال الخطة الخمسية

يحتوى على 100 ألف قطعة أثرية.. العالم ينتظر افتتاح المتحف الكبير (فيديو جراف)

تمسك سودانى بتسليح الشعب لمواجهة تمرد "الدعم السريع".. والأخير يهدد باستهداف المواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين