إيتمار بن غفير يدعو لتهجير الفلسطينيين من غزة وتوطين الإسرائيليين بدلًا منهم

قال إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إن التهجير "الطوعي" للفلسطينيين من غزة هو "الحل الصحيح"، وعلى الإسرائيليين إعادة توطين (احتلال) القطاع.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلى، في مقابلة مع راديو "كان بيت"، إن تجديد الاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة هو "أمر الساعة" ويجب تشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين.

وأكد: أعتقد أن هذا هو الحل الصحيح، تشجيع الهجرة الطوعية، لا بد من إرسال سكان غزة للخارج، وهناك الكثير من المطالبات حول الأوضاع الإنسانية، وزعم أن مئات الآلاف منهم سيغادرون الآن.

وقال: أحاول إقناع أصدقائي في مجلس الوزراء والحكومة، دعونا نحاول اتخاذ هذه الخطوة، دعونا نذهب إلى عواصم العالم.. دعونا نسمح بهذه الخطوة، والتي بالمناسبة ستسمح لنا أيضًا بإعادة سكان البلدات الحدودية لغزة.

خطة اليوم التالى.. كيف ستتم إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب؟

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) عن ملامح خطة اليوم التالي بعد انتهاء حرب غزة، حيث تعتمد الخطة على تعاون مصري أمريكي إسرائيلي لتأمين الحدود، مع تشكيل قوة عمل متعددة الجنسيات لإعادة تأهيل قطاع غزة، وسط محاولات لتحييد السلطة الفلسطينية عن إدارة القطاع من قِبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت "BBC" إنه عندما شنت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، قبل ثلاثة أشهر تقريبًا، لم تكن إسرائيل مستعدة، فهي لم تتوقع الهجوم قادمًا، وكافحت لاحتوائه في البداية ثم شنت غزوًا واسع النطاق لقطاع غزة.

وأشار وزير الدفاع في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، يوآف جالانت، إلى أن خطة "اليوم التالي" ليست أكثر من مجرد سلسلة من النقاط، لكنها تستحق الدراسة.

وأوضحت "BBC" أن الخطة الإسرائيلية تفترض أن تحتفظ تل أبيب بحرية عملها العملياتي العسكري في جميع أنحاء قطاع غزة، وتتأكد من أنه لا أحد يشكل تهديدًا لها، وأن تستمر سيطرة إسرائيل الصارمة على دخول البضائع إلى قطاع غزة.