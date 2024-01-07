كيف أثرت هجمات الحوثى على الاقتصاد العالمى؟

بين تسليح سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار السلع، هكذا أثرت هجمات الحوثيين على سفن البحر الأحمر وعلى شركات الشحن والاقتصاد العالمي.

هجمات الحوثيين

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تواجه شركات الشحن التي تنقل البضائع على أحد أكثر طرق التجارة ازدحامًا في العالم للمصانع والمتاجر ووكلاء السيارات وغيرها من الشركات قرارًا مؤلمًا، حيث تجبر الهجمات على عشرين سفينة منذ نوفمبر خطوط الشحن على معرفة ما إذا كانت ستتجاوز قناة السويس، ومتى سترسل السفن في رحلات أطول حول إفريقيا.

وتابعت: ويمكن لشركات الشحن، إرسال سفنها عبر البحر الأحمر إذا كانت على استعداد للمخاطرة بشن هجمات من قبل ميليشيا الحوثي في اليمن، وتحمل تكلفة أقساط التأمين المرتفعة بشكل حاد. أو يمكنهم الإبحار لمسافة 4000 ميل إضافية حول إفريقيا، ما يضيف 10 أيام في كل اتجاه وتحرق قدرًا أكبر من الوقود.

ولا يعتبر أي من الخيارين جذابًا وكلاهما يزيد التكاليف، وهي النفقات التي قال المحللون إنها يمكن أن يتحملها المستهلكون في نهاية المطاف من خلال ارتفاع أسعار السلع التي يشترونها.

تسليح سلاسل التوريد العالمية

ومن جانبه قال ماركو فورجيوني، المدير العام لمعهد التصدير والتجارة الدولية، الذي يدعم جهود الشركات البريطانية للتوسع في الأسواق الخارجية: "لقد بدأنا نشهد تسليح سلاسل التوريد العالمية".

وقال: في الأشهر الأخيرة، تعافت سلاسل التوريد العالمية أخيرًا بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات الناجمة عن الوباء وحتى إغلاق قناة السويس لفترة وجيزة، التي تقع في الطرف الشمالي الغربي من البحر الأحمر، وتتعامل مع حوالي 12% من التجارة العالمية، فقد انخفضت أسعار الشحن بشكل حاد، وتم حل مشكلة التأخير الطويلة التي أربكت تجار التجزئة في الولايات المتحدة وأوروبا وحتى الآن، لم تتسبب المشاكل في البحر الأحمر في تعطيل سلاسل التوريد العالمية بنفس القدر الذي أحدثه الوباء. وقال فورجيوني: «لكننا نسير في هذا الاتجاه».

وبالفعل، قالت بعض الشركات، بما في ذلك إيكيا ونكست، شركة التجزئة البريطانية، إن تجنب قناة السويس واتخاذ الطريق الطويل حول إفريقيا يمكن أن يؤخر وصول المنتجات.

ناقلات النفط

من جانبه قال دانييل ناش، رئيس ناقلات المركبات في شركة "VesselsValue" وهي شركة شحن في لندن: تختلف الصعوبات بشكل كبير حسب أنواع السفن. ولم تتأثر ناقلات النفط إلا قليلًا، وهي مستمرة في استخدام البحر الأحمر، حيث يبدو أن الحوثيين لم يبدوا اهتمامًا كبيرًا بها وعلى النقيض من ذلك، انخفض عدد السفن المتخصصة التي تحمل السيارات والتي تستخدم البحر الأحمر بأكثر من النصف الشهر الماضي مقارنة بديسمبر 2022، ليصل إلى 42 رحلة فقط، ولم تعبر البحر سوى واحدة فقط حتى الآن هذا العام.

التأثير على صناعة السيارات العالمية

وقالت الصحيفة: إن الرحلات الأطول حول إفريقيا للسفن المحملة بالسيارات المتجهة إلى أوروبا من آسيا تشكل اضطرابًا بشكل خاص في الوقت الحالي بالنسبة لصناعة السيارات العالمية. وتعمل شركات صناعة السيارات الصينية على زيادة صادراتها إلى أوروبا بسرعة، وخاصة السيارات الكهربائية. وحتى قبل اضطرابات البحر الأحمر، ارتفعت أسعار الإيجار اليومي لشركات نقل السيارات عبر المحيطات إلى 105 آلاف دولار، بعد أن كانت 16 ألف دولار قبل عامين.

وتأتي هجمات الحوثي في الوقت الذي أدت فيه قناة بنما، التي تعاني من انخفاض منسوب المياه بسبب الجفاف، إلى انخفاض عدد السفن التي يمكن أن تمر عبرها. وقد أجبر ذلك العديد من السفن على اختيار طريق أطول إلى الولايات المتحدة عبر قناة السويس.

تجنب البحر الأحمر

وقالت شركة MSC، أكبر شركة لشحن الحاويات، في منتصف ديسمبر: إنها تتجنب البحر الأحمر. وعادت شركة ميرسك، ثاني أكبر شركة، التي أوقفت مؤقتًا عبور البحر الأحمر، إلى المنطقة في أواخر ديسمبر وانسحبت مرة أخرى هذا الأسبوع بعد تعرض إحدى سفنها، ميرسك هانغتشو، لهجوم.

وقالت شركة الشحن الفرنسية CMA CGM، في بيان، إن بعض سفنها سافرت عبر البحر الأحمر، وإنها تخطط لزيادة تدريجية في المرور عبر قناة السويس. وأضافت: "نحن نراقب الوضع باستمرار، ونحن على استعداد لإعادة تقييم وتعديل خططنا على الفور حسب الحاجة".