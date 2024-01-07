الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن: المفاوضات حول غزة ليست سهلة ولا بد من الانخراط فى الدبلوماسية

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني  بلينكن، اليوم الأحد، إن المفاوضات بشأن غزة ليست سهلة.

وقال في تغريدة له عبر حسابه على موقع إكس تويتر سابقًا: أنا في الشرق الأوسط هذا الأسبوع للقاء شركائنا في المنطقة بشأن الوضع في غزة.

وقال: هذه ليست محادثات سهلة،  ولكن من  المهم الآن أن ننخرط  في هذه الدبلوماسية الآن من أجل مستقبل غزة نفسها ومستقبل الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

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بلينكن يصل الأردن فى ثالث محطات جولته الإقليمية

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، عن أن الوزير أنتوني بلينكن وصل مساء أمس إلى الأردن في ثالث محطات جولته الإقليمية، قادمًا من تركيا واليونان.

وقبيل توجهه إلى الأردن، قال بلينكن إن الولايات المتحدة "تركز بشدة على منع اتساع رقعة الحرب" التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأضاف بلينكن: "نبحث عما يمكننا فعله لتوفير أقصى قدر من الحماية للمدنيين في غزة"، كما اعتبر أنه "من المهم جدًا ضمان الأمن في شمال إسرائيل"، في إشارة إلى التوترات على الحدود مع لبنان.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي حديثه قائلًا إن "تركيا مستعدة لاستخدام علاقاتها مع الأطراف الأساسية في المنطقة لتهدئة الصراع"، كما لفت إلى أن محادثاته في تركيا شملت أيضًا "الخطوة الأخيرة لانضمام السويد إلى الناتو".

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وزير الخارجية الأردنى يستقبل نظيره الأمريكى لبحث الأوضاع فى قطاع غزة

إسرائيل تعلن مقتل ضابط كبير فى قوات النخبة بمعارك غزة

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل قائد فرقة في لواء ناحال، أحد أهم ألوية قوات النخبة الإسرائيلية، في معارك بقطاع غزة.

وبحسب القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية، فقد أصيب المقدم روي يوشاي يوسف مردخاي الذي سقط خلال المعركة في شمال قطاع غزة، ومات لاحقًا في المستشفى.

يأتي هذا بينما تدخل الحرب في غزة شهرها الرابع على التوالي.

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