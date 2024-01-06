بريطانيا: استهداف ممرات الشحن في البحر الأحمر يؤثر على اقتصادنا

قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، السبت، إن الهجمات على ممرات الشحن في البحر الأحمر قد يكون لها تأثير على الاقتصاد البريطاني من خلال ارتفاع الأسعار.

هجمات الحوثيين تهدد البحر الأحمر

وردا على سؤال عما إذا كانت هجمات الحوثيين في اليمن قد تعني ارتفاع الأسعار في بريطانيا، قال هانت: "قد يكون لها تأثير وسنراقب ذلك بعناية شديدة"، وفق ما نقلت بي بي سي.

وتم تغيير مسار العديد من السفن من البحر الأحمر بسبب هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ التي نفذها الحوثيون تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

فرنسا تحمل الحوثيين مسؤولية تصعيد التوترات فى البحر الأحمر

هذا وحملت وزارة الخارجية الفرنسية،، جماعة الحوثيين مسؤولية ثقيلة للغاية بشأن تصعيد التوترات بمنطقة البحر الأحمر.

وقالت الخارجية الفرنسية، إن هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر تمس الاستقرار الدولي.

ولفتت الخارجية الفرنسية إلى أن للدول الحق باتخاذ التدابير المناسبة لضمان سلامة السفن بالبحر الأحمر.

وأعلنت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، أمس الخميس، تلقيها معلومات استخبارية عن صواريخ تم إطلاقها من تعز اليمنية باتجاه باب المندب.

أعلنت كل من الهيئة البحرية البريطانية وشركة الأمن البحري البريطانية أمبري، الخميس، صعود مسلحين على متن ناقلة بضائع ترفع علم ليبيريا جنوب شرق إيل بالصومال.

وكانت السفينة متجهة إلى ميناء خليفة بن سلمان في البحرين، بحسب بيان أمبري.

كما أوضحت أمبري أن المسلحين صعدوا على ناقلة بضائع ترفع علم ليبيريا على بعد 458 ميلا من جنوب شرقي إيل بالصومال.

مجلس الأمن القومى الأمريكي: بايدن ناقش خيارات التعامل مع الحوثيين

وسبق وأعلن مجلس الأمن القومى الأمريكى أن الرئيس جو بايدن اجتمع مع فريقه للأمن القومي مطلع الشهر الجاري لمناقشة خيارات التعامل مع الحوثيين، كما أكد أن مستشار الرئيس الأمريكي أنه سيزور إسرائيل قريبًا.