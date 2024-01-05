الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا تحمل الحوثيين مسؤولية تصعيد التوترات فى البحر الأحمر

الحوثيين
الحوثيين

حملت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الخميس، جماعة الحوثيين مسؤولية ثقيلة للغاية بشأن تصعيد التوترات بمنطقة البحر الأحمر.

وقالت الخارجية الفرنسية، إن هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر تمس الاستقرار الدولي.

ولفتت الخارجية الفرنسية إلى أن للدول الحق باتخاذ التدابير المناسبة لضمان سلامة السفن بالبحر الأحمر.

وأعلنت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، أمس الخميس، تلقيها معلومات استخبارية عن صواريخ تم إطلاقها من تعز اليمنية باتجاه باب المندب.

أعلنت كل من الهيئة البحرية البريطانية وشركة الأمن البحري البريطانية أمبري، اليوم الخميس، صعود مسلحين على متن ناقلة بضائع ترفع علم ليبيريا جنوب شرق إيل بالصومال.

وكانت السفينة متجهة إلى خليفة بن سلمان في البحرين، بحسب بيان أمبري.

كما أوضحت أمبري أن المسلحين صعدوا على ناقلة بضائع ترفع علم ليبيريا على بعد 458 ميلا من جنوب شرقي إيل بالصومال.

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