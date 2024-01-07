الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خطة اليوم التالى.. كيف ستتم إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب؟

غزة
غزة

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) عن ملامح خطة اليوم التالي بعد انتهاء حرب  غزة، حيث تعتمد الخطة على تعاون مصري أمريكي إسرائيلي لتأمين الحدود مع تشكيل قوة عمل متعددة الجنسيات لإعادة تأهيل قطاع غزة وسط محاولات لتحييد السلطة الفلسطينية عن إدارة القطاع من قِبل الاحتلال الإسرائيلي.

تفاصيل خطة اليوم التالي بشأن غزة

وقالت BBC، إنه عندما شنت حركة حماس عملية طوفان الأقصى ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، قبل ثلاثة أشهر تقريبًا، لم تكن إسرائيل مستعدة، فهي لم تتوقع الهجوم قادمًا، وكافحت لاحتوائه في البداية ثم شنت غزوًا واسع النطاق لقطاع غزة.

وأشار وزير الدفاع في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة يوآف جالانت، إلى أن  خطة "اليوم التالي" ليست أكثر من مجرد سلسلة من النقاط، لكنها تستحق الدراسة.

وأوضحت  "BBC"، أن الخطة الإسرائيلية تفترض أن تحتفط تل أبيب بحرية عملها العملياتي العسكري في جميع أنحاء قطاع غزة، وتتأكد من أن لا أحد يشكل تهديدًا لها، وأن تستمر سيطرة إسرائيل الصارمة على دخول البضائع إلى قطاع غزة.

txt

فى اليوم الـ93 من العدوان: شهداء وجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على غزة

التعاون المصري الأمريكي الإسرائيلي بشأن غزة

ووفقًا لبي بي سي، ستعمل إسرائيل ومصر والولايات المتحدة معًا على إيجاد سبل لتأمين الحدود التي يسهل اختراقها بين مصر وغزة، وهو الأمر الذي قد يتضمن حل مشكلة الأنفاق مرة واحدة وإلى الأبد.

وقالت BBC إن خطة اليوم التالي تتصور دورًا رئيسيًا للاعبين الأجانب - الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الحكومات الأوروبية والعربية - في إنشاء "قوة عمل متعددة الجنسيات" مسئولة عما يسمى مجازًا "إعادة تأهيل قطاع غزة"، وبعبارة أخرى، من المتوقع أن تعمل هذه البلدان على إعادة توحيد المنطقة الممزقة بأكملها. 

txt

أخبار فاتتك| اليوم منتخب مصر يواجه تنزانيا.. وعشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال على غزة

دور مصر وإسرائيل والولايات المتحدة في إدارة غزة

وقال الدكتور سنام فاكيل والدكتور نيل كويليام، من مركز الأبحاث البريطاني تشاتام هاوس، إن الخطة تعمل على أساس أن إسرائيل ومصر والولايات المتحدة ستعمل على تأمين الحدود التي يسهل اختراقها بين مصر وغزة، مشيرين إلى أنه بدون تخطيط إقليمي جاد واستثمار في غزة، فإن النتيجة المحتملة التي يمكن أن تتحقق هي الفوضى والفراغ السياسي الفلسطيني إلى جانب الواقع المرير المتمثل في المجاعة والمرض والموت.

وتابع الخبراء أن "الكيان الذي يسيطر على  غزة سيبني على قدرات الآلية الإدارية القائمة (اللجان المدنية) في غزة - الجهات الفاعلة المحلية غير المعادية"، من الواضح أنه لا يوجد دور لحماس، ولكن ليس هناك دور أيضًا للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.

وقال الخبراء إنه بالنسبة للفلسطينيين، فإن الخطة تحاكي أصداء الجهود الإسرائيلية العابرة، في أواخر السبعينيات، لتعزيز "روابط القرى" غير السياسية لإدارة الشئون المحلية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وبالتالي الحد من نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية وقتها.

ويقول أمجد عراقي، كبير المحررين في "مجلة +972" الإسرائيلية "لا يمكن لإسرائيل أن تتصور فكرة يكون فيها للفلسطينيين قوة سياسية فهم يحاولون بشكل أساسي تكرار النموذج الموجود في الضفة الغربية في غزة، ولكن مع شخص ليس فصيلًا سياسيًا منظمًا"، ومن شأن توظيف لجان محلية مؤلفة من وجهاء غزة أن يؤدي أيضًا إلى فصل قطاع غزة سياسيًا عن الضفة الغربية.

فيما تقول المحللة الفلسطينية والمتحدثة السابقة باسم السلطة الفلسطينية نور عودة إن "غزة ليست دولة منفصلة، فهم لديهم نفس التطلعات لإقامة دولة والتحرر من السيطرة والاحتلال الإسرائيلي".

وقال مسئول كبير في وزارة الخارجية، أثناء سفره مع بلينكن، إن الولايات المتحدة لا تزال ترغب في رؤية السلطة الفلسطينية تحكم الأراضي الفلسطينية - أي الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال أيضًا إنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة إقناع الشركاء العرب بالموافقة على العمل مع إسرائيل عندما يدعو بعض أعضاء حكومة نتنياهو علنًا إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.

txt

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

غزة اليوم التالي خطة اليوم التالي تفاصيل خطة اليوم التالي بشأن غزة الإسرائيلي الإحتلال الإسرائيلي bbc إسرائيل مصر

مواد متعلقة

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

كيف أثرت هجمات الحوثى على الاقتصاد العالمى؟

مسئولون أمريكيون لواشنطن بوست: نتنياهو يرى الحرب فى لبنان مفتاحه للبقاء

بلينكن: المفاوضات حول غزة ليست سهلة ولا بد من الانخراط فى الدبلوماسية

مصادر قطرية وإسرائيلية لـ"أكسيوس": تعقد مفاوضات تبادل المحتجزين بعد اغتيال العارورى

الجارديان: تزايد المعارضة فى صفوف الإدارة الأمريكية ضد بايدن بسبب غزة

4 سفراء يتحدثون لـ«الدستور»: أوقفوا إطلاق النار فى غزة الآن

بريطانيا: استهداف ممرات الشحن فى البحر الأحمر يؤثر على اقتصادنا

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

حدث ليلًا| إحالة هانى شاكر للمحاكمة.. وتفاصيل جديدة فى مقتل خبير زراعى وفتاة داخل شقة بالمعصرة

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

موعد عودة عمل البنوك بعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024

تغيير فى أرقام «قمصان» لاعبى المنتخب الوطنى بسبب «كهربا»

حكاية كتاب يقرأه محمد صلاح داخل معسكر منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين