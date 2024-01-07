انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

في علامة واضحة على تفاقم التوترات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة بنيامين نتنياهو، سيتغيب ثلاثة وزراء من حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني جانتس عن اجتماع مجلس الوزراء المقرر اليوم، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

حرب غزة تقسم حكومة نتنياهو

ووفقًا للصحيفة، لن يحضر بيني جانتس، وغادي آيزنكوت، وشيلي تروبر– وجميعهم من حزب "أزرق أبيض" الوسطي في الوحدة الوطنية، وليس من حزب "الأمل الجديد" اليميني بزعامة جدعون ساعر– الاجتماع الأسبوعي للوزراء برئاسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وتأتي هذه الخطوة بعد خلاف علني بين جانتس ونتنياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني، الذي كان من المفترض أن يركز على رؤية لغزة ما بعد الحرب، حول سلوك الوزراء الذين انتقدوا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بسبب التحقيق العسكري الذي أعلن عنه في 7 أكتوبر.

واشنطن بوست: نتنياهو يرى حرب لبنان مفتاحًا للبقاء

قال مسئولون أمريكيون مطلعون لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الأحد، إنهم يشعرون بالقلق من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرى أن القتال الموسع في لبنان هو مفتاح بقائه السياسي، مؤكدين أن ارتفاع حدة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله أثار انتقادات من واشنطن.

وقال المسئولون المطلعون للصحيفة: إن الجيش الإسرائيلي ضرب مواقع للجيش اللبناني أكثر من 34 مرة منذ 7 أكتوبر.

ووفقًا لتقييم استخباراتي أمريكي نقلته الصحيفة، فإنه من الصعب على إسرائيل أن تنجح في حرب ضد حزب الله وسط القتال المستمر في غزة، ووفقًا للصحيفة، فإن هناك قلقًا في واشنطن من حديث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأحد، إن المفاوضات بشأن غزة ليست سهلة.

وقال، في تغريدة له عبر حسابه على موقع "إكس" تويتر سابقًا: أنا في الشرق الأوسط هذا الأسبوع للقاء شركائنا في المنطقة بشأن الوضع في غزة.