نتنياهو: سنعيد سكان شمال إسرائيل لمنازلهم سواء بالطرق الدبلوماسية أو غيرها

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن ما حدث في 7 أكتوبر 2023 لن يحدث مرة أخرى.

وأكد رئيس وزراء الاحتلال، في تصريحات اليوم، أنهم لن يوقفوا الحرب حتى استكمال جميع الأهداف، وحذر حزب الله اللبناني قائلًا: "أقترح أن يتعلم حزب الله مما حدث في غزة".

وتابع: "سنعيد كل سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم، سواء بالطرق الدبلوماسية أو غيرها، والحرب لن تتوقف قبل القضاء على حماس واستعادة المحتجزين".

الاحتلال يطلب من سكان غزة الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه

وسبق وطلب الاحتلال الاسرائيلي من سكان قطاع غزة، اليوم الأحد، الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه، منوهًا إلى إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين، وتحويله إلى طريق آخر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه على منصة "إكس": تم إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين، حيث يتم تحويل موقعه إلى شارع الرشيد (البحر).

وأوضح أدرعي، في المنشور الذي تم بثه باللغة العربية، أن الممر الإنساني على شارع الرشيد (البحر) سيكون مفتوحًا أمام الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه فقط، سواء مشيًا على الأقدام أو على متن السيارات بين الساعات 09:00 صباحًا (07:00 بتوقيت جرينتش) و16:00 عصرًا.

وأضاف: كما سيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في حي السلام في رفح، اعتبارًا من الساعة 10:00 صباحًا، ولغاية 14:00 ظهرًا.

مقتل مجندة إسرائيلية

وكشف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن مقتل مجندة من حرس الحدود بعد تعرض مركبة عسكرية لانفجار عبوة ناسفة على أحد المحاور في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية.

ووفق قناة "إي 24 نيوز" الإسرائيلية، اليوم، قاد الجيش عملية استباقية لمنع تنفيذ مخططات هجومية ينفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال قد أفاد بأن القوات الإسرائيلية دخلت جنين، لإجراء مهمة لمكافحة الإرهاب، عندما ألحقت عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق أضرارًا بمركبة تابعة لشرطة الحدود.