الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نتنياهو: سنعيد سكان شمال إسرائيل لمنازلهم سواء بالطرق الدبلوماسية أو غيرها

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن ما حدث في 7 أكتوبر 2023 لن يحدث مرة أخرى.

وأكد رئيس وزراء الاحتلال، في تصريحات اليوم، أنهم لن يوقفوا الحرب حتى استكمال جميع الأهداف، وحذر حزب الله اللبناني قائلًا: "أقترح أن يتعلم حزب الله مما حدث في غزة".

وتابع: "سنعيد كل سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم، سواء بالطرق الدبلوماسية أو غيرها، والحرب لن تتوقف قبل القضاء على حماس واستعادة المحتجزين".

 

الاحتلال يطلب من سكان غزة الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه

وسبق وطلب الاحتلال الاسرائيلي من سكان قطاع غزة، اليوم الأحد، الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه، منوهًا إلى إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين، وتحويله إلى طريق آخر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه على منصة "إكس": تم إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين، حيث يتم تحويل موقعه إلى شارع الرشيد (البحر).

وأوضح أدرعي، في المنشور الذي تم بثه باللغة العربية، أن الممر الإنساني على شارع الرشيد (البحر) سيكون مفتوحًا أمام الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه فقط، سواء مشيًا على الأقدام أو على متن السيارات بين الساعات 09:00 صباحًا (07:00 بتوقيت جرينتش) و16:00 عصرًا.

وأضاف: كما سيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في حي السلام في رفح، اعتبارًا من الساعة 10:00 صباحًا، ولغاية 14:00 ظهرًا.

مقتل مجندة إسرائيلية 

وكشف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن مقتل مجندة من حرس الحدود بعد تعرض مركبة عسكرية لانفجار عبوة ناسفة على أحد المحاور في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية.

ووفق قناة "إي 24 نيوز" الإسرائيلية، اليوم، قاد الجيش عملية استباقية لمنع تنفيذ مخططات هجومية ينفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال قد أفاد بأن القوات الإسرائيلية دخلت جنين، لإجراء مهمة لمكافحة الإرهاب، عندما ألحقت عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق أضرارًا بمركبة تابعة لشرطة الحدود.

نتنياهو إصابة مستشارة نتنياهو إرهاب حكومة نتنياهو شمال إسرائيل اخر اخبار الحرب في غزة الآن اخر اخبار الحرب في غزة

مواد متعلقة

بعد أحداث النيجر.. تفاصيل الخطة الأمريكية لإنشاء قواعد عسكرية فى غرب إفريقيا

إيتمار بن غفير يدعو لتهجير الفلسطينيين من غزة وتوطين الإسرائيليين بدلًا منهم

خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكى.. ملك الأردن: نرفض التهجير القسرى للفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة

خطة اليوم التالى.. كيف ستتم إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب؟

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

كيف أثرت هجمات الحوثى على الاقتصاد العالمى؟

مسئولون أمريكيون لواشنطن بوست: نتنياهو يرى الحرب فى لبنان مفتاحه للبقاء

بلينكن: المفاوضات حول غزة ليست سهلة ولا بد من الانخراط فى الدبلوماسية

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

بتهمة البلطجة.. غدًا محاكمة محامى قاتل نيرة أشرف فى طنطا

وفاة أمين مبارك نجل عم الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك

غدًا.. أولى جلسات محاكمة غادة والى فى قضية الفنان الروسى

نتنياهو: سنعيد سكان شمال إسرائيل لمنازلهم سواء بالطرق الدبلوماسية أو غيرها

القبض على مالك محل لاحتكاره 50 طن سكر بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين