بعد أحداث النيجر.. تفاصيل الخطة الأمريكية لإنشاء قواعد عسكرية فى غرب إفريقيا

قال مسئول عسكري أمريكي لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن البنتاجون يناقش إنشاء قواعد جديدة للطائرات بدون طيار مع عدة دول ساحلية في غرب إفريقيا كدعم للقاعدة الجوية الأمريكية 201 الموجودة في النيجر.

واشنطن تتمسك بالقاعدة الجوية 201 في النيجر

قال المسئول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى، وهناك حاجة إلى وضع الكثير من التفاصيل.

وأضاف المسئول أن الجيش الأمريكي لا يزال مصممًا على التمسك بالقاعدة الجوية 201، حتى مع أن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في غرب إفريقي مازالت مطروحة للمناقشة في واشنطن ولكنها قد تتأجل في الوقت الراهن بسبب الأزمات في غزة وأوكرانيا.

اتجاه لإنشاء قواعد عسكرية أمريكية في غرب إفريقيا

ومع ذلك، قالت أنيليز برنارد، المستشارة السابقة لوزارة الخارجية التي عملت في النيجر في أواخر عام 2010، إن المحادثات لنقل القوات الخاصة وعمليات الطائرات بدون طيار خارج البلاد بدأت منذ فترة.

وقالت برنارد، التي تشغل الآن منصب مديرة مستشاري الاستقرار الاستراتيجي، وهي مؤسسة استشارية للمخاطر مقرها في واشنطن: “بمجرد وقوع انقلاب النيجر، أصبح الأمر كما يلي: "نعم، من المحتمل أن يتم إنشاء قواعد عسكرية أمريكية في غانا وساحل العاج".

ومع وجود ما يقدر بنحو 11.5 مليون نيجيري - 44 في المائة من السكان - يعيشون في فقر مدقع، وفقًا للبنك الدولي، قد يكون لدى النيجر حافز قوي لإصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا من أجل تدفق المساعدات وأموال الأمن مرة أخرى.

ويقول مسئولون ومحللون أمريكيون إن هجمات الجماعات المسلحة تزايدت منذ الانقلاب، ولا تزال مئات المدارس مغلقة بسبب انعدام الأمن على نطاق واسع وقد فر الدبلوماسيون الأجانب والعاملون في المجال الإنساني من البلاد، وساعدت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها مجموعة من دول غرب إفريقيا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأبقت حتى المساعدات الإنسانية مغلقة على الحدود.