الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المدفعية الإسرائيلية تقصف بلدات حدودية فى جنوب لبنان

بلدات حدودية في جنوب
بلدات حدودية في جنوب لبنان

استأنفت المدفعية الإسرائيلية، اليوم الأحد، قصف بلدات حدودية في جنوب لبنان.

وكشفت"الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن أن أطراف بلدتي عيترون ويارون تعرضت صباح اليوم، لقصف مدفعي متقطع مصدره مرابض العدو الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحسب الوكالة، كان الطيران الاستطلاعي المعادي حلق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا حتى مشارف مدينة صور، كما استمر العدو بإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وأوضحت إلى أن  الاحتلال الإسرائيلي صعد بعيد مساء امس من تعدياته الإجرامية على القرى الجنوبية في القطاعين الغربي والأوسط، فأغار الطيران الحربي المعادي على أطراف بلدتي المعلية والقليلة، وقصفت مدفعيته الثقيلة أطراف عدد من البلدات في القطاع الغربي وجبل اللبونة وجبل العلام.

ولفتت إلى أن الجمعيات الإسعافية والدفاع المدني أصدرت بيانات متتالية، وجالت سيارات على القرى والأحياء السكانية تحذر الأهالي والمدنيين عبر مكبرات الصوت من الاقتراب السريع من أماكن القصف المعادي تخوفًا من تكرار الغارات في المكان نفسه وترك العمل الإنقاذي لأصحاب الاختصاص من الدفاع المدني.

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خطة اليوم التالى.. كيف ستتم إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب؟

وزارة الصحة الفلسطينية

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أكدت في وقت سابق، مقتل 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بمسيرة جنوب مدينة جنين في الضفة الغربية، في الوقت الذي اعتقلت فيه القوات الإسرائيلية فتاة في مدينة نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن وزارة الصحة ذكرت في بيان أن 6 مواطنين استشهدوا جراء قصف مسيرة إسرائيلية تجمعًا للمواطنين قرب دوار الشهداء جنوب جنين.

وأفادت بأن الشهداء هم: الأشقاء هزاع ناجح حسن درويش (27 عامًا)، ورامي (22 عامًا)، وأحمد (24 عامًا)، وعلاء (29 عامًا)، ورزق الله نبيل سليمان (18 عامًا)، ومحمد ياسر موسى عصعوص، إضافة لإصابة شاب آخر بجروح خطيرة، وجميعهم من قرية مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين.

 

الاحتلال الإسرائيلي

وكانت قوات من الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مدينة جنين الليلة الماضية، ودارت مواجهات مع الشبان في عدد من المناطق في المدينة.

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