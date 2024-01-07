الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين

شمال رام الله
شمال رام الله

أغلقت قوات  الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدة طرق  شمال مدينتي رام الله والبيرة، وعرقلة حركة الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة الممتدة من عيون الحرمية شمال رام الله، حتى دوار عين سينيا، وطريق سنجل، والحاجز العسكري الذي تقيمه عند مدخل بلدة عطارة، شمال رام الله، ومنعت مركبات المواطنين من المرور عبر الحاجز.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال تتواجد عند مفترق مدينة روابي وقرية أم صفا، وتوقف مركبات المواطنين، وتدقق في هويات ركابها.

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وزارة الصحة الفلسطينية

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 6 فلسطينيين، فجر اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي بمسيرة جنوب مدينة جنين في الضفة الغربية، في الوقت الذي اعتقلت فيه القوات الإسرائيلية فتاة في مدينة نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" أن وزارة الصحة ذكرت في بيان أن "6 مواطنين استشهدوا جراء قصف مسيرة إسرائيلية تجمعًا للمواطنين قرب دوار الشهداء جنوب جنين".

وأفادت بأن "الشهداء هم: الأشقاء هزاع ناجح حسن درويش (27 عامًا)، ورامي (22 عامًا)، وأحمد (24 عامًا)، وعلاء (29 عامًا)، ورزق الله نبيل سليمان (18 عامًا)، ومحمد ياسر موسى عصعوص، إضافة لإصابة شاب آخر بجروح خطيرة، وجميعهم من قرية مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين".

وكانت قوات من الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت مدينة جنين الليلة الماضية، ودارت مواجهات مع الشبان في عدد من المناطق في المدينة.

اقتحام إسرائيل مدينة نابلس

وعلى جانب آخر، اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، فتاة خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وأفادت "وفا" بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس من المدخل الغربي وداهمت عدة بنايات سكنية في حي المعاجين ونشرت القناصة في المنطقة، وسط اندلاع مواجهات.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فتاة لم تعرف هويتها بعد من إحدى البنايات بالقرب من شارع تونس.

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الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين

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