الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انطلاق الانتخابات البرلمانية في بنجلاديش

الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية في بنجلاديش

بدأ الناخبون في بنجلاديش اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، في ظل مقاطعة الحزب الوطني البنجلاديشي الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء وحلفاؤه اليمينيون للانتخابات.

وفتحت مراكز الاقتراع في أنحاء بنجلاديش أبوابها، معلنة بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية، على الرغم من مقاطعة حزب المعارضة الرئيسي لها.

ويقاطع الحزب الوطني البنجلاديشي الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء وحلفاؤه اليمينيون الانتخابات، خشية تزويرها.

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الحزب الوطني البنجلاديشي

وطالبوا باستقالة رئيسة الوزراء الحالية الشيخة حسينة وتشكيل حكومة تصريف أعمال غير حزبية لضمان موثوقية الانتخابات.

ودعا الحزب الوطني البنجلاديشي إلى الإضراب العام على مستوى البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، ودعا المواطنين إلى عدم الذهاب إلى مراكز الاقتراع.

ودعا رئيس مفوضية الانتخابات "كازي حبيبول أوال" الناخبين إلى القيام بواجبهم المدني والتصويت.

وقال أوال في كلمة متلفزة إلى الأمة قبل ساعات من فتح مراكز الإقتراع من المؤسف أننا لا نستطيع القول إنه لم تقع حوادث عنف وتخريب. يقتل الناس ويصابون في الوقت الذي تتضرر فيه الممتلكات العامة للدولة. الأطفال والنساء الأبرياء يموتون بشكل مأساوي جنبا إلى جنب مع الرجال.

الحفاظ على النظام خلال الانتخابات

ولقي أربعة أشخاص حتفهم بعد أن أضرمت النيران في قطار ركاب في داكا يوم الجمعة، كما تعرض أكثر من عشرة مراكز اقتراع لهجمات حريق متعمد يوم السبت.

ونشرت السلطات أكثر من 800 ألف من أفراد الأمن من أجل الحفاظ على النظام خلال الانتخابات.

ويدلي الناخبون في بنجلاديش بأصواتهم على جميع مقاعد البرلمان البالغ عددها 300 مقعد، باستثناء مقعد واحد، حيث يتنافس 1970 مرشحا حزبيا ومستقلا، وفقا لمفوضية الانتخابات.

ويحق لنحو 120 مليون شخص التصويت، ومن المتوقع أن تظهر النتائج يوم غد الاثنين.

بنجلاديش الانتخابات البرلمانية الحزب الوطني البنجلاديشي خالدة ضياء الانتخابات

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