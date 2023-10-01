الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

شيخ الأزهر يستقبل سفير مصر الجديد لدى بنجلاديش

شيخ الأزهر الشريف
شيخ الأزهر الشريف

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر، السفير عمر فهمي، سفير مصر الجديد لدى جمهورية بنجلاديش الشعبيَّة.

شيخ الأزهر يوصى بالاهتمام بملف الطلاب الوافدين الدارسين فى الأزهر

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تمنيَّاته للسفير عمر فهمي بالتَّوفيق والنَّجاح في مهامه الجديدة، موصيًا إياه بالاهتمام بملف الطلاب الوافدين الدارسين في الأزهر، مشيرًا إلى أن الأزهر لديه ما يقارب من الـ٦٠٠ طالب وافد من بنجلاديش، إضافةً إلى وجود معهد أزهري داخل بنجلاديش، كما أنَّ الأزهر يوفر ١٨ منحةً دراسيةً سنويًّا لأبناء بنجلاديش للدراسة في مختلف المراحل الدراسية في الأزهر الشريف.

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وأكَّد الإمام الأكبر استعداد الأزهر لاستقبال أئمة بنجلاديش في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعَّاظ، إضافة إلى إرسال المبتعثين الأزهريين من الوعاظ والمعلمين؛ بما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب البنجلاديشي.

من جانبه، أعرب السفير عمر فهمي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهود في نشر قيم السلام والأخوَّة، ودعم قضايا الأمة والشعوب الإسلامية، مؤكدًا أنه سيضع ملفَ الأزهر الشريف- بصفته قوةً ناعمةً لمصر- في مقدمة أولوياته، وسيبذل قصارى جهده في تيسير أمور الطلاب الوافدين للدراسة في الأزهر؛ حتى يكونوا سفراء لمصر والأزهر في بلادهم بعد تخرجهم.

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