شيخ الأزهر: نبوة محمد بهديها وتعاليمها ستظل أمل الإنسانية

أكد الدكتور الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن الرسالة التي نحتفل بذكرى مولد صاحبها رسول الله، تتفرد على بقية الرسالات السابقة بأمرين.

وقال شيخ الأزهر خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف: “الأمر الأول أنها رسالة عامة للناس جمعاء، تتخطى حدود الزمان والمكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.

وأضاف: "الأمر الثاني هو أن الرسالة المحمدية رسالة خاتمة ونبيها هو خاتم الأنبياء"، مشيراً إلى أن نبوة محمد بهديها وتعالميها ستظل أمل الإنسانية والمسلمين ومجدهم الذي يبحثون عنه ويتطلعون إليه وهو بين أيديهم.

احتفالية المولد النبوى

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال الذي تنظمه وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.

ويحضر احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.