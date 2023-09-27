الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شيخ الأزهر: نبوة محمد بهديها وتعاليمها ستظل أمل الإنسانية

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

أكد الدكتور الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن الرسالة التي نحتفل بذكرى مولد صاحبها رسول الله، تتفرد على بقية الرسالات السابقة بأمرين.

وقال شيخ الأزهر خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف: “الأمر الأول أنها رسالة عامة للناس جمعاء، تتخطى حدود الزمان والمكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.

وأضاف: "الأمر الثاني هو أن الرسالة المحمدية رسالة خاتمة ونبيها هو خاتم الأنبياء"، مشيراً إلى أن نبوة محمد بهديها وتعالميها ستظل أمل الإنسانية والمسلمين ومجدهم الذي يبحثون عنه ويتطلعون إليه وهو بين أيديهم.

احتفالية المولد النبوى 

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال الذي تنظمه وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.

ويحضر احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.

شيخ الأزهر أحمد الطيب المولد النبوي ذكرى المولد النبوي الرسالة النبوية

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يشاهد تسجيلى "مجد دينى وتراث حضارى" باحتفالية المولد النبوى

"الأرصاد": البلاد تتعرض لمرتفع جوى ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية

"الألفى" يكشف لـ"الشاهد" الفرق بين عبور القناة واقتحامها

"الألفى" يكشف لـ"الشاهد" كواليس بناء حائط الصواريخ فى حرب أكتوبر

"الألفى" لـ الشاهد: تدريبنا فى الكلية الحربية كان يتم فى الميدان فى مواجهة العدو

الفائز ببرونزية العالم للمصارعة يكشف حقيقة إصابته وموقفه من أولمبياد 2024

جمال شعبان يحسم الجدل حول ضرورة تناول "الشاي" مشروبًا يوميًا

فاتن عمارة: وثيقة حقوق الطفل السكري سيتم تطبيقها على كافة مدارس الجمهورية

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

الرئيس السيسى: مفيش أمة شبابها بالحجم ده تخاف من بكرة

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

"الأرصاد": البلاد تتعرض لمرتفع جوى ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية

لفتة إنسانية من الرئيس السيسى فى تكريم الشيخ عبدالفتاح الطاروطى

"اتقبض على بنتى فى واقعة مخلة".. تفاصيل دعوى ضم حضانة بمحكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته