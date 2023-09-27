الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يشيد بكلمة شيخ الأزهر: طيبة وشاملة وعميقة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بكلمة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مؤكدًا أنها كانت كلمة طيبة وشاملة وعميقة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الاحتفال الذي تنظمه وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، تعقيبًا على كلمة شيخ الأزهر: "فعلًا مفيش أمة تطلع لقدام من غير ما تاخد بأسباب الدنيا، ولكن بيحرسها مسار أخلاقي عميق".

وتابع: "لا يمكن أمة تطلع لقدام بغير سبيل المصلحين، مفيش نجاح غير بسبيل المصلحين".

احتفال المولد النبوي 

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال الذي تنظمه وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.

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