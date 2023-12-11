الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"برلمانية الوفد": إقبال المواطنين للتصويت أبهر العالم.. وظهور خاص للمرأة المصرية

ياسر الهضيبي
ياسر الهضيبي

أعلن ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، عن تفاصيل مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة يملك برنامجًا انتخابيًا شاملًا يلبي احتياجات وتطلعات الشعب المصري في مختلف المجالات الاقتصادية والتشريعية والتعليمية والأمنية.

‎وقال "الهضيبي" خلال مداخلة مع قناة ON، إن الحزب أنشأ غرفة عمليات متخصصة لمتابعة سير العملية الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، مشيدًا بالإقبال الكبير والمبهر للناخبين على اللجان الانتخابية، وبالدور البارز للمرأة المصرية في المشاركة السياسية، إلى جانب كبار السن والشباب.

‎واختتم "الهضيبي" مُشيدًا بجهود الدولة لضمان انتظام العملية الانتخابية.

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