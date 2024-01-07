الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

مستعمرون يقتلعون
مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون

اقتلع مستعمرون، اليوم الأحد، 250 شتلة زيتون في خلة النحلة جنوب بيت لحم.

وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن مجموعة من المستعمرين اقتحمت أرض المواطن ناجي فراج في خلة النحلة واقتلعت 250 شتلة زيتون من أرضه بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" 

وأشار إلى أن هذه المنطقة تتعرض لاعتداءات المستعمرين باستمرار، من خلال سرقة المعدات الزراعية أو اقتلاع الأشجار والأشتال، أو سرقة المحاصيل الزراعية.

txt

قصف إسرائيلى يستهدف أطراف بلدتى عيترون ويارون جنوبى لبنان

شرطة الاحتلال الإسرائيلي

واقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" أن وزارة الصحة ذكرت في بيان أن "6 مواطنين استشهدوا جراء قصف مسيرة اسرائيلية تجمعا للمواطنين قرب دوار الشهداء جنوب جنين".

وأفادت بأن "الشهداء هم: الأشقاء هزاع ناجح حسن درويش (27 عاما)، ورامي (22 عاما)، وأحمد (24 عاما)، وعلاء (29 عاما)، ورزق الله نبيل سليمان (18 عاما)، ومحمد ياسر موسى عصعوص، إضافة لإصابة شاب آخر بجروح خطيرة، وجميعهم من قرية مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين".

اقتحام الاحتلال مدينة جنين

وكانت قوات من الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت مدينة جنين الليلة الماضية، ودارت مواجهات مع الشبان في عدد من المناطق في المدينة.

وعلى جانب آخر، اعتقلت القوات الاسرائيلية، فجر اليوم الاحد، فتاة خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وأفادت "وفا" بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس من المدخل الغربي وداهمت عدة بنايات سكنية في حي المعاجين ونشرت القناصة في المنطقة، وسط اندلاع مواجهات.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فتاة لم تعرف هويتها بعد من إحدى البنايات بالقرب من شارع تونس.

بيت لحم مستعمرون الإحتلال الإسرائيلي مدينة جنين الاحتلال

مواد متعلقة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين

موقع أمريكى يكشف عن صعوبة التفاوض مع حماس بعد مقتل صالح العارورى

فى اليوم الـ93 من العدوان: شهداء وجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على غزة

إصابة 4 من رجال شرطة الحدود الإسرائيلية جراء قنبلة مزروعة على الطريق بالضفة الغربية

الصين تفرض عقوبات على شركات أمريكية بسبب صفقة أسلحة لتايوان

انطلاق الانتخابات البرلمانية فى بنجلاديش

الصحة الفلسطينية: 6 شهداء بقصف مسيرة إسرائيلية تجمعًا للمواطنين جنوب جنين

الصحة الفلسطينية: نفاد خطير فى مخزون اللقاحات وبقايا جثامين الشهداء المتحللة تشكل خطرًا

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

حدث ليلًا| إحالة هانى شاكر للمحاكمة.. وتفاصيل جديدة فى مقتل خبير زراعى وفتاة داخل شقة بالمعصرة

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

موعد عودة عمل البنوك بعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024

تغيير فى أرقام «قمصان» لاعبى المنتخب الوطنى بسبب «كهربا»

حكاية كتاب يقرأه محمد صلاح داخل معسكر منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين