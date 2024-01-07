مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

اقتلع مستعمرون، اليوم الأحد، 250 شتلة زيتون في خلة النحلة جنوب بيت لحم.

وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن مجموعة من المستعمرين اقتحمت أرض المواطن ناجي فراج في خلة النحلة واقتلعت 250 شتلة زيتون من أرضه بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"

وأشار إلى أن هذه المنطقة تتعرض لاعتداءات المستعمرين باستمرار، من خلال سرقة المعدات الزراعية أو اقتلاع الأشجار والأشتال، أو سرقة المحاصيل الزراعية.

شرطة الاحتلال الإسرائيلي

واقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" أن وزارة الصحة ذكرت في بيان أن "6 مواطنين استشهدوا جراء قصف مسيرة اسرائيلية تجمعا للمواطنين قرب دوار الشهداء جنوب جنين".

وأفادت بأن "الشهداء هم: الأشقاء هزاع ناجح حسن درويش (27 عاما)، ورامي (22 عاما)، وأحمد (24 عاما)، وعلاء (29 عاما)، ورزق الله نبيل سليمان (18 عاما)، ومحمد ياسر موسى عصعوص، إضافة لإصابة شاب آخر بجروح خطيرة، وجميعهم من قرية مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين".

اقتحام الاحتلال مدينة جنين

وكانت قوات من الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت مدينة جنين الليلة الماضية، ودارت مواجهات مع الشبان في عدد من المناطق في المدينة.

وعلى جانب آخر، اعتقلت القوات الاسرائيلية، فجر اليوم الاحد، فتاة خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وأفادت "وفا" بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس من المدخل الغربي وداهمت عدة بنايات سكنية في حي المعاجين ونشرت القناصة في المنطقة، وسط اندلاع مواجهات.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فتاة لم تعرف هويتها بعد من إحدى البنايات بالقرب من شارع تونس.