الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تخوفا من نتائجها..

وزير تراث الاحتلال يرفض تعيين باراك فى لجنة المقاضاة فى العدل الدولية

عميحاي إلياهو
عميحاي إلياهو

انضم وزير التراث في حكومة الاحتلال، عميحاي إلياهو، من حزب عوتسما يهوديت اليميني المتطرف إلى الأصوات التي تنتقد تعيين رئيس المحكمة العليا المتقاعد أهارون باراك معينًا لإسرائيل في اللجنة المكونة من 15 قاضيًا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي ستستمع هذا الأسبوع إلى حكم جنوب إفريقيا، وهي القضية التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وقال إلياهو لموقع "واينت" الإخباري إن باراك، (87 عامًا)، "يحمل وجهة نظر عالمية تضر بالجيش الإسرائيلي، مواقفه وقيمه دمرت قوة الردع لدى الجيش الإسرائيلي"، يقول إلياهو: "لا ينبغي لنا أن نكذب، فهو لا يمثلنا".

وتعرض باراك منذ فترة طويلة للانتقاد من قبل الكثيرين في اليمين المتشدد، بسبب نهجه القضائي النشط.

"العدل الدولية" تحدد موعد نظر دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

وتعقد محكمة العدل الدولية، الخميس، أولى جلساتها للنظر بالدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، لارتكابها إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في عدوانها على قطاع غزة.

وأعلن الناطق باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، كلايسون مونيلا، الأربعاء، في تدوينة على منصة "إكس"، أنه من المقرر أن تنطلق الجلسة الأولى للمحاكمة في 11 يناير الجاري في مدينة لاهاي الهولندية، وتتواصل في اليوم التالي، موضحًا أن بلاده تواصل تحضيراتها في هذا الخصوص، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية الرسمية.

في السياق، دعت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور إلى دعم دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها بلادها ضد إسرائيل.

وقالت باندور، في كلمة لها، اليوم الأربعاء: "لن ننسى فلسطين أبدًا، وسيتواصل كفاحنا من أجل العدل والحرية للفلسطينيين أمام العالم، لوقف الإبادة الجماعية في غزة".

وتابعت باندور: "علينا الكفاح لتحريك العالم الذي فشل في وقف المجازر بحق الفلسطينيين ومنع الاحتلال من مواصلة جرائمه".

وأوضحت أن مجلس الأمن والأمم المتحدة بهذا الشكل غير قادرين على الدفع بعملية السلام، وعلينا أن نكافح من أجل أن يكون هناك تحرك يوقف الإبادة الجماعية.

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