الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجمهوريون يتهمون الكونجرس بالتقاعس فى إعلان خبر مرض وزير الدفاع

لويد اوستن
لويد اوستن

اتهم السناتور الأمريكي، روجر ويكر، كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، وزارة الدفاع الأمريكية، بالتقاعس في إبلاغ الكونجرس على الفور بخبر مرض وزير الدفاع لويد أوستن، ودخوله المستشفى، وفقًا للقانون.

أزمة صحية لوزير الدفاع الأمريكى

وفي بيان مشترك، قال رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الجمهوري مايك روجرز، والديمقراطي آدم سميث إنهما "قلقان بشأن كيفية التعامل مع الكشف عن حالة الوزير".

ووفقًا لما نقله موقع إكسيوس الأمريكي، فقد أضاف البيان: "لا تزال هناك عدة أسئلة دون إجابة، بما في ذلك تفاصيل حول الجراحة والمضاعفات، والوضع الصحي الحالي لأوستن، وكيف ومتى تم تفويض مسؤوليته وأسباب التأخير في إبلاغ بايدن والكونجرس، الشفافية مهمة للغاية، يجب على أوستن تقديم هذه التفاصيل الإضافية حول صحته وعملية اتخاذ القرار التي حدثت في الأسبوع الماضي في أقرب وقت ممكن".

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باحث: زيارة أوستن لتل أبيب لتأكيد الشراكة الأمريكية لإسرائيل بعدوانها على غزة

هذا ويعتبر أوستن هو التالي لبايدن مباشرة على قمة التسلسل القيادي للجيش الأمريكي، وتتطلب واجباته أن يكون متاحًا في أي لحظة للتعامل مع أي شكل من أشكال أزمات الأمن القومي.

بينما قالت  شبكة "سي أن أن" أن نائبة وزير الدفاع الأمريكي لم تكن تعلم أن الوزير، لويد أوستن، دخل المستشفى عندما تولت بعض مهامه في الثاني من يناير.

وذكرت رويترز، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، علم بدخول الوزير المستشفى، مساء الخميس، وفقًا لما ذكره مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر هويته.

البنتاجون: وزير الدفاع لا يزال فى المستشفى ولا يوجد موعد لخروجه 

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أمس الأحد، إن الوزير لويد أوستن لا يزال في المستشفى، وإنه لا يوجد موعد محدد لخروجه بعد.

وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، إن أوستن لا يزال في مستشفى والتر ريد العسكري، ولكنه يتعافى بشكل جيد، وفي حالة نفسية جيدة.

وأضاف أنه منذ استأنف أوستن نشاطاته الجمعة، تلقى الوزير إحاطات عملياتية، كما وجه التوجيه اللازم لفريقه، وشدد على أنه لديه وصول كامل لقدرات الاتصالات المؤمنة، وأنه يواصل مراقبة عمليات وزارة الدفاع في جميع أنحاء العالم.

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