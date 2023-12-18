باحث: زيارة أوستن لتل أبيب لتأكيد الشراكة الأمريكية لإسرائيل بعدوانها على غزة

قال محمد دراغمه، الكاتب والباحث السياسي، إن زيارة وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم لتل أبيب، تأتي لتأكيد الشراكة الأمريكية في العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، خلال المؤتمر الصحفي مع جالانت وزير الحرب الإسرائيلي، والتي أكد فيها أنه لن يأتي ليحدد نهاية للحرب على غزة بما يعني أنه أعطي جيش الاحتلال جدولا مفتوحًا لارتكاب الحرب على غزة، مشيرًا إلى أنه لم يعد هناك أي إمكانية للأخبار التي ترددت حول أن أمريكا تمنح اسرائيل مهلة زمنية لإنهاء الحرب قبل نهاية الشهر الحالي.

“أوستن” أعطى دولة الاحتلال الحق فيما ترتكبه من جرائم

وتابع، أن "أوستن"، تحدث عن حق دولة الاحتلال فيما تقوم به وأنها محقة في كل ما ترتكب من جرائم عندما قال إن أحداث أكتوبر كانت البداية لحماس وأنها كانت تنوي تنفيذ العديد من العمليات ضد اسرائيل، مؤكدًا أنهم مستمرون في العمل على دعم إسرائيل.