الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: زيارة أوستن لتل أبيب لتأكيد الشراكة الأمريكية لإسرائيل بعدوانها على غزة

لويد أوستن
لويد أوستن

قال محمد دراغمه، الكاتب والباحث السياسي، إن زيارة وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم لتل أبيب، تأتي لتأكيد الشراكة الأمريكية في العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، خلال المؤتمر الصحفي مع جالانت وزير الحرب الإسرائيلي، والتي أكد فيها أنه لن يأتي ليحدد نهاية للحرب على غزة بما يعني أنه أعطي جيش الاحتلال جدولا مفتوحًا لارتكاب الحرب على غزة، مشيرًا إلى أنه لم يعد هناك أي إمكانية للأخبار التي ترددت حول أن أمريكا تمنح اسرائيل مهلة زمنية لإنهاء الحرب قبل نهاية الشهر الحالي.

“أوستن” أعطى دولة الاحتلال الحق فيما ترتكبه من جرائم

وتابع، أن "أوستن"، تحدث عن حق دولة الاحتلال فيما تقوم به وأنها محقة في كل ما ترتكب من جرائم عندما قال إن أحداث أكتوبر كانت البداية لحماس وأنها كانت تنوي تنفيذ العديد من العمليات ضد اسرائيل، مؤكدًا أنهم مستمرون في العمل على دعم إسرائيل.

باحث السياسي أوستن وزير الدفاع الامريكى تل أبيب تأكيد الشراكة الأمريكية العدوان الإسرائيلى غزة

مواد متعلقة

وزير الدفاع الأمريكي: دعم الولايات المتحدة لإسرائيل لا يمكن زعزعته

وزير الدفاع الأمريكي: لست هنا في تل أبيب لإنهاء الحرب بغزة

وزير الدفاع الامريكي: نقود قوة متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة بالبحر الأحمر

ضغوط لوقف حرب غزة.. وزير الدفاع الأمريكى يلتقى نظيره الإسرائيلى بتل أبيب

ماذا يفعل وزير الدفاع الأمريكى فى الشرق الأوسط وسط حرب غزة وتوترات البحر الأحمر؟

القاهرة الإخبارية: وزير الدفاع الأمريكى يتوجه إلى إسرائيل والبحرين وقطر لرفع القدرات الدفاعية

عاجل.. وزير الدفاع الإسرائيلى لمستشار الأمن القومى الأمريكى: هزيمة «حماس» ليست سهلة

الأكثر قراءة

فلومينينسى يطفئ شمعة الأهلى فى «الجوهرة المشعة»

"لا تتركونا نشيخ".. المقاومة تنشر رسالة صادمة لأسرى إسرائيليين

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

الشوط الأول.. سيطرة أهلاوية وتعادل سلبى أمام فلومينينسى بكأس العالم للأندية

تشكيل الأهلى.. مفاجأة فى وسط الملعب وكهربا يقود الهجوم أمام فلومينينسى

محمد عبدالمنعم: هفوة أضاعت حلم النهائى.. وشكرًا جماهير الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة