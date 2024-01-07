"القاهرة الإخبارية": بلينكن سيطرح أسئلة صعبة خلال زيارته تل أبيب

ذكرت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل نقلًا عن وسائل إعلام أمريكية عن مسئول أمريكي، أن اجتماعات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في إسرائيل ستكون النقطة المحورية في الرحلة وسيطرح أسئلة صعبة.

كان رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن أكد أن زيارة أنتوني بلينكن هى الرابعة للشرق الأوسط والخامسة لإسرائيل.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية" أن بلينكن يحمل خلال زيارته الحالية ملفين الأول هو العدوان الإسرائيلي على غزة والثاني هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر، مؤكدًا أن كليهما مهم للولايات المتحدة.