"القاهرة الإخبارية" تكشف أهم ملفات بلينكن خلال زيارته للشرق الأوسط

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هى الرابعة للشرق الأوسط والخامسة لإسرائيل.

وأضاف “جبر”، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية" أن بلينكن يحمل خلال زيارته الحالية لملفين الأول هو العدوان الإسرائيلي على غزة والثاني هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر، مؤكدًا أن كليهما مهم للولايات المتحدة.

وتابع أن بلينكن التقى اليوم أمير ورئيس وزراء قطر وعقد مؤتمرًا صحفيًا رد خلاله على العديد من الأسئلة حول العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدًا أن هناك تأكيدًا على ضرورة حماية المواطنين وزيادة دخول المساعدات وزيادة مداها ووتيرتها عبر معبر رفح وكرم أبو سالم وأن هذا ما سيأخذه معه خلال زيارته لإسرائيل.

الولايات المتحدة تبذل جهودها لإعادة التهدئة

كما تحدث عن قضية المحتجزين لدى حركة حماس وأن الولايات المتحدة تبذل جهودها لاعادة التهدئة بمساعدة مصر وقطر ولو لبعض الوقت لإعادة الرهائن ومنهم 7 أمريكيين، مؤكدًا أهمية ملف البحر الأحمر وهجوم الحوثيين على السفن، وسيكون هذا الملف معه خلال زيارته للدول العربية لمحاولة إقناعهم بالمشاركة في التحالف الأمريكي.