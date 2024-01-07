"استكشافية".. كاتب صحفى يكشف الهدف من زيارة "بلينكن" لمنطقة الشرق الأوسط

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن زيارة أنتوني بلينكن، وزير خارجية أمريكا، للشرق الأوسط مختلفة لأنه يوجد خلاف أمريكي مع بنيامين نتنياهو، ونسميها في مصر زيارة استكشافية للمواقف العربية والإقليمية بشأن ما سموه اليوم الثاني للحرب على غزة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن بلينكن زار تركيا وقطر والأردن وسيزور السعودية ويأتي منها لمصر وبعدها إسرائيل، مؤكدًا أنه كان يوجد مخطط تم وضعه رسميًا حول تهجير الفلسطينيين وبعد 95 يومًا أمريكا تسأل وتقول ماذا قدمت حكومة نتنياهو؟.

بلينكن يريد أن يرى الرؤية العربية حول عملية التهجير

وتابع أن بلينكن يريد أن يرى الرؤية العربية حول عملية التهجير، مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي بالكاتدرائية أكدت على ثبات موقفها وكذلك الأردن، لأن هناك تنسيق بين مصر والأردن حول رفض تهجير الفلسطينيين.

بايدن وإدراته في حالة غضب من حكومة نتنياهو

وأكد أن بايدن وإدارته في حالة غضب من حكومة نتنياهو، و"نيويرك تايمز"، قالت إن إدارة بايدن قالت لنتنياهو: "أعطيناك الوقت الكثير والمال الكثير والسلاح الكثير ولم يتم التهجير حتى الآن".