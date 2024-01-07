الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن يبحث مع أردوغان الأزمة فى غزة ويشدد على ضرورة منع توسع الصراع

وزير الخارجية الأمريكى
وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن

بحث وزير الخارجية الأمريكى، أنتوني بلينكن، مع الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، الصراع فى قطاع غزة، وشدد على ضرورة بذل الجهود لمنع توسع الصراع وتأمين إطلاق سراح المحتجزين.

وحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن بلينكن شدد مع أردوغان - في اسطنبول - على أهمية تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين وتقليل الضحايا من المدنيين والعمل على إقرار سلام شامل ودائم؛ "يضمن أمن إسرائيل والتقدم نحو إقامة دولة فلسطينية"، حسب البيان الأمريكي.

وأوضح البيان أن بلينكن وأردوغان ناقشا - كذلك - أولويات الأمن الأوروبي، بما في ذلك "الدفاع عن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، واستكمال انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلنطي، إلى جانب تعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وتركيا".

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