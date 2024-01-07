الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بلينكن: نرفض التصريحات الإسرائيلية بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه ناقش مع إسرائيل إعادة الفلسطينيين إلى منازلهم، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ترفض التصريحات الإسرائيلية بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.

دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة تصعيد غير مقبول 

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري، نقلته قناة القاهرة الإخبارية أن دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة تصعيد غير مقبول. 

وأضاف بلينكن أن أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين قتلوا حتى الآن، وأن 90% من سكان قطاع غزة يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء، وأنه لابد من زيادة المساعدات ومنع التصعيد.

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