بلينكن: نعمل على منع توسع الصراع.. وهجمات الحوثيين تضر بالاقتصاد العالمى

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إنه منذ بداية الأزمة في غزة، والولايات المتحدة تعمل على منع توسع الصراع بالمنطقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هذا الصراع يمكن أن يتوسع ما سيؤدي إلى كثير من المعاناة.

هجمات الحوثيين تضر بالاقتصاد العالمي

ولفت "بلينكن" إلى أن هجمات الحوثيين تضر بالاقتصاد العالمي، لهذا أطلقت الولايات عملية حارس الازدهار مع أكثر من 20 دولة لحماية الملاحة، ومحاسبة الحوثيين إذا استمرت الهجمات، لأن هذه منطقة حيوية بالنسبة للكثيرين، والولايات المتحدة ستستمر في الدفاع عن الأمن البحري.