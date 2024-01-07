الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مستشفى شهداء الأقصى فى دير البلح بالمسيرات

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

كشف محمد أبوناموس، مراسل فضائية "الغد"، من  دير البلح، عن مجازر الإحتلال الاسرائيلي في مستشفي شهداء الأقصي.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الغد"، مساء اليوم الأحد، إن الاحتلال يقوم بإرهاب المرضى والطواقم الطبية في مستشفى شهداء الأقصى، من خلال الطائرات المسيرة.

 مسيرات الاحتلال تطلق نيرانها بكثافة تجاه أقسام وساحات مستشفى شهداء الأقصى

وأضاف أن مسيرات الاحتلال تطلق نيرانها بكثافة تجاه أقسام وساحات مستشفى شهداء الأقصى، وتستهدف كل من يتحرك.

وأكد أن الاحتلال يسعي لإخراج المستشفى من الخدمة بأسلوب جديد من خلال الاستهداف بنيران المسيرات، لافتًا إلى أن الجرحى والمرضى يهربون من مستشفى شهداء الأقصى تحت نيران مسيرات الاحتلال، مضيفًا أن خروج المستشفى من الخدمة حكم بالإعدام على آلاف الجرحى والمرضى في المنطقة الوسطى.

غزة تواجه الإبادة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبرالماضي، إلى 22 ألفًا و835 شهيدًا، و58 ألفًا و416 مصابًا.

دير البلح شهداء الأقصى مستشفى شهداء الأقصى الطائرات المسيرة

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