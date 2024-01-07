لحظة استشهاد 6 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى صاروخى جنوب جنين (فيديو)

رصدت كاميرا فضائية "الغد"، الموقع الذي شهد استشهاد 6 شبان فلسطينيين، اليوم، في جنين، إثر استهدافهم من قبل مسيّرة إسرائيلية.

6 فلسطينيين استشهدوا جراء ضربة جوية إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت مبكر اليوم الأحد، إن 6 فلسطينيين استشهدوا جراء ضربة جوية إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية، مضيفة أن الضربة استهدفت تجمعًا للمواطنين في جنين.

وأفاد مراسل الغد بأن المسيرة الإسرائيلية استهدفت الشبان الفلسطينيين في خضم انسحاب قوات الاحتلال من جنين، وأنها استهدفت تجمعًا من 7 أشخاص، أصيب أحدهم بشكل مباشرة بقذيفة من المسيرة، وتناثرت أشلاء الباقين، ونجا واحد فقط وإن كان قد أصيب بجروح خطيرة.