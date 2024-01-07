ضمن جولته للشرق الأوسط.. بلينكن يلتقى أمير قطر لبحث الأوضاع فى غزة

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، بمكتبه في قصر لوسيل، أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يزور الدوحة حاليًا.

وجرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تنميتها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب بيان صادر من الديوان الاميري القطري.

وفي هذا الصدد أكد أمير قطر، على ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى مناطق القطاع كافة، والعمل على خفض التصعيد من أجل ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.

زيارة بلينكن للشرق الأوسط

ويجري وزير الخارجية الامريكي زيارة إلى الشرق الأوسط، لبحث مستجدات الاوضاع في غزة.

وقال بلينكن إن على دول الشرق الأوسط استخدام نفوذها على أطراف في المنطقة لضمان احتواء الصراع في غزة ووقف "دائرة العنف التي لا نهاية لها".

جاء ذلك بعد أن اجتمع بلينكن مع الرئيس التركي ورئيس وزراء اليونان، في بداية جولة تستغرق أسبوعا تهدف إلى تهدئة التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر.

وجولة الوزير الأمريكي إلى المنطقة تمتد عدة أيام وتشمل إلى جانب تركيا مصر وإسرائيل والأردن والضفة الغربية وقطر والسعودية والإمارات واليونان، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع بعد 3 أشهر من الحرب، وفشل إسرائيل في تحقيق أي هدف من أهداف الحرب وتعرضها لخسائر بشرية ومادية فادحة.