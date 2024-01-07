الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الدولى للصحفيين: ما يجرى بغزة استهداف متعمد ويجب لفت الانتباه للمذبحة

غزة
غزة

قال نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين تيم داوسون، مساء اليوم الأحد، إن ما يجري للصحفيين في غزة استهداف متعمد، مشيرًا إلى أن منع الصحفيين الدوليين من دخول غزة يهدف لصرف العالم عما يحدث.

وأضاف "داوسون" في تصريحات صحفية، أن سكان غزة يعيشون مأساة لكن الصحفيين عانوا بشكل خاص بسبب الحرب.

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وتابع "الناس الآن أصبحوا أكثر وعيًا بما يرتكب من جرائم في غزة، والدول المارقة دائمًا ما تستهدف الصحفيين للإفلات من المساءلة، مضيفًا نحتاج للقيام بكل ما في وسعنا لنلفت الانتباه للمذبحة في غزة".

استشهاد الصحفي علي سالم أبوعجوة 

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد الصحفي الفلسطيني علي سالم أبوعجوة مصور وكالة السلطة الرابعة خلال غارة إسرائيلية استهدفته في مدينة غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء اليوم، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 110 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بعد استشهاد أبوعجوة بقصف الاحتلال الصهيوني لمدينة غزة خلال تغطيته الصحفية.

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المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة يندد باغتيال الصحفيين

من جهته ندد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة وأدان بأشد العبارات جريمة اغتيال الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا، مؤكدًا أن هذه الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الصحفيين تهدف إلى ترهيب وتخويف الصحفيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية.

ودعا المكتب الإعلامي كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية إلى إدانة هذه الجريمة والتنديد بتكرارها من قِبل الاحتلال، كما دعاهم إلى الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الأعزل في قطاع غزة.

كانت زوجة الصحفي وائل الدحدوح وأحد أبنائه وبعض أحفاده، قد استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

غزة الصحفيين الدوليين الحرب جرائم الإتحاد الدولي للصحفيين

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