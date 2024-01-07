الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد رضيعين في خانيونس.. وانتشال جثة رضيعة متحللة شمال غزة (صور)

استشهاد رضيعين في
استشهاد رضيعين في خانيونس

استشهد رضيعين، مساء السبت، بقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة النبريص جنوب غزة.

 

ويأوي المنزل المستهدف من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عشرات النازحين بجوار مسجد الشافعي غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

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الرضيعين في خانيونس

وفي شمال غزة، تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثة طفلة متحللة لم يتجاوز عمرها 6 أشهر بوسائل الإنقاذ اليدوية بعد شهر من استهداف الاحتلال الإسرائيلي أحد المنازل شمال قطاع غزة.

الطفلة المتحللة

الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 1903 مجازر بحق المدنيين

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتقاء 29722 شهيدًا ومفقودًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع  غزة، من بينهم 10 آلاف طفل و7 آلاف امرأة.

 

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان اليوم أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي سرقوا أموالًا وذهبًا من القطاع بقيمة 90 مليون شيكل.

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وقال المكتب إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ بدء العدوان 1903 مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن 30 مستشفى في القطاع أخرجها الاحتلال عن الخدمة في القطاع منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي.

 

وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 69 ألف وحدة سكنية كليًا و290 ألف وحدة جزئيًا داخل القطاع، خلال الثلاثة أشهر الماضية فقط.

 

فيما أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان عبر صفحتها على موقع فيسبوك أنه في اليوم الـ92 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 12 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 122 شهيدًا و256 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأكدت الوزارة في بيانها السبت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22722 شهيدًا و58166 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة نجاح تشغيل عدد من غرف عمليات مجمع الشفاء الطبي داعية المؤسسات الأممية باجراء تدخلات عاجلة لحماية ودعم المجمع بالأدوية والمستهلكات الطبية والوقود وتسهيل حركة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى اليها.

قصف الاحتلال النازحين خانيونس غزة طفلين رضيعين

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