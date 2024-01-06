السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال يعلن مقتل نائب قائد لواء التدريب بـ"الناحال" فى غزة

الجندي القتيل
الجندي القتيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن مقتل نائب قائد لواء التدريب في لواء الناحال خلال معارك بقطاع غزة اليوم، وفقًا لوكالة شهاب الفلسطينية.

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مظاهرات حاشدة فى دول العالم منددة بالعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

واعترف جيش الاحتلال، بمقتل المقدم روعي مردخاي نائب مسئول وحدة التدريب في لواء الناحال، في معارك شمال غزة.

ومردخاي هو صهر يؤاف مردخاي مدير الادارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية والمسئول عن تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

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القاهرة الإخبارية: 10 شهداء فى قصف للاحتلال قرب مفترق السرايا غرب غزة

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المركز الوطني الفلسطيني، بأنه تم نقل جنود مصابين من جيش الاحتلال إلى مستشفى "هداسا عين كارم" في القدس المحتلة.

سرايا القدس: مجاهدونا يخوضون معارك ضارية مع جنود الاحتلال وسط خان يونس

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن أن عناصرها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور التقدم وسط مدينة خان يونس.

وأوضحت سرايا القدس في بيان عبر قناتها الرسمية بـ"تليجرام" اليوم، أن عناصرها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ(RPG) في محور التقدم بمنطقة معن شرق خان يونس.

فيما كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن أن الاحتلال الإسرائيلي نبش قرابة 1100 قبر في مقبرة حي التفاح شرق قطاع غزة، وأخرج جثامين الشهداء والأموات منها، وداسها بالجرافات وامتهن كرامتها، دون أي مراعاة لقدسية الأموات أو المقابر.


وأعلن في بيان له، صباح السبت، عن أن الاحتلال الإسرائيلي سرق، بعد نبش القبور وتجريف المقبرة، قرابة 150 جثمانًا من جثامين الشهداء التي دُفنت حديثًا، حيث أخرجها من القبور ورحّلها إلى جهة مجهولة، قائلًا إن الأمر يثير الشكوك مجددًا نحو جريمة أخرى، وهي جريمة سرقة أعضاء الشهداء.

وأشار إلى أن الاحتلال كرر هذه الجريمة أكثر من مرة، وكان آخرها تسليم 80 جثمانًا من جثامين شهداء سابقين كان قد سرقها من محافظتي غزة وشمال غزة، وعبث بها، وسلَّمها مُشوَّهة ودفنت في رفح، رافضًا تقديم أي معلومات حولها، وقد ظهر عليها تغير في ملامح الجثامين في إشارة واضحة إلى سرقة الاحتلال لأعضاء حيوية من أجساد هؤلاء الشهداء.

جيش الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي لواء التدريب لواء الناحال غزة

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