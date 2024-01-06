حزب الله يبلغ بوريل بعدم إمكانية بحث الملف اللبنانى قبل وقف حرب غزة

أفادت مصادر مطلعة، مساء اليوم السبت، بأن حزب الله أبلغ مسئول السياسة​ الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عدم إمكانية بحث الملف اللبناني وتطورات الجنوب قبل وقف الحرب على قطاع غزة.

ويأتي ذلك بعد أن التقى مسئول السياسة​ الخارجية بالاتحاد الأوروبي وفدًا من حزب الله برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وفقًا لموقع النشرة اللبناني.

والتقى بوريل في وقت سابق من اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما يرافقها من اعتداءات على أراضي جنوب لبنان.

بوريل: وقف الحرب على غزة مدخل عودة الهدوء إلى لبنان

وأكد بوريل ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، لأن ذلك هو المدخل لعودة الهدوء إلى لبنان.

وأعرب بوريل، خلال لقائه اليوم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت، عن قلقه الكبير من استمرار الحرب على قطاع غزة، وحرصه على عدم توسعها باتجاه لبنان.

وأعرب عن تخوفه من التصعيد الإسرائيلي، مشددًا على وجوب أن تكون الأولوية هي لـ"وقف الحرب على قطاع غزة؛ لأن ذلك هو المدخل لعودة الهدوء إلى لبنان، وحينها يسهل البحث بتطبيق كامل لمدرجات القرار 1701".

بدوره، نوه بري بمشاركة دول الاتحاد الأوروبي في عداد القوات الدولية العاملة في الجنوب "يونيفيل" ودورها على مدى عقود كـ"شاهدة على الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني وأهله كما تفعل اليوم".

وجدد "بري" التأكيد على التزام لبنان بالشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة لا سيما القرار 1701، مؤكدًا أن المدخل لتطبيقه يبدأ بوقف إسرائيل عدوانها وانسحابها من كامل التراب اللبناني المحتل.

وشدد بري، على أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي بمعزل عن تداعيات الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل، كاشفًا عن أنه على استعداد دائم للتعاون مع جهود اللجنة الخماسية لإنجاز هذا الاستحقاق.