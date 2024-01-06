السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إطلاق 62 صاروخًا من حزب الله.. وصافرات الإنذر تدوى فى "شتولا" الإسرائيلية (فيديو)

صورة أرشفية
صورة أرشفية

قالت مراسلة قناة "الغد الإخبارية"، إن الاحتلال الإسرائيلي صعّد بشكل كبير هجماته ضد حزب الله، مؤكدة أنه منذ قليل تم قصف عدد من القرى على الحدود اللبنانية.

وأشارت مراسلة "الغد الإخبارية"، إلى أن صفارات الإنذار في منطقة "شتولا" بالجليل الغربي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بالإضافة إلى عدد من القذائف التي أطلقها حزب الله، حيث إن حدود لبنان مع إسرائيل تشتعل وتل أبيب، تخرق قواعد الاشتباك العسكري.

وتابعت كما أن حزب الله أطلق عددًا من المسيرات وأكثر من 62 صاروخًا قد أطلق على جبل "الجرمك"، وذلك ردًا على اغتيال الرجل الثاني في حماس صالح العاروري.

حزب الله اشتولا الإسرائيلية الغد الأخبارية الإحتلال الإسرائيلي

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