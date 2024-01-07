عاجل.. إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص الحي والشظايا خلال مواجهات مع الاحتلال شمال طولكرم

أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص الحي والشظايا، مساء السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة زيتا شمال طولكرم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة ونشرت دورياتها الراجلة في أحيائها وشوارعها وتحديدا في شارع مدارس الاناث، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها وأخضعت أصحابها للاستجواب، واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الأعيرة النارية.

وأفادت مصادر طبية، بوصول إصابتين بالشظايا في الوجه والقدم إلى مستشفى عتيل الحكومي، فيما نقلت إصابتان بالرصاص الحي في القدم إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، ووصفت حالات الاصابات بالمستقرة.

فيما صرح رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق كثيف للرصاص، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، ما أدى لإصابة أحد الشبان بالرصاص الحي بالقدم، ونقل على إثرها للمستشفى، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

الغارة الأكثر دموية..الاحتلال يقصف أحياء خان يونس

وفي غزة، ما زال القصف الإسرائيلي مستمرًا على مختلف أحياء خان يونس، مشيرًا إلى أن المُسيرات الإسرائيلية تستهدف خيم النازحين من شمال قطاع غزة.

وذكرت القاهرة الإخبارية أن الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات على منطقة جنوب شرق خان يونس، حيث تعرضت لقصف عنيف سواء بالمدفعية أو بالطيران الإسرائيلي.

ونوهت بأن حي المنارة بخان يونس، تعرض لعدد من الغارات العنيفة والعشوائية والتي أسفرت عن سقوط 18 شهيدًا قابل للزيادة، من بينهم أطفال ونساء وأيضًا حوامل.

وأضافت أن الغارات الإسرائيلية عنيفة بشكل لا يوصف، حيث يستهدف الطيران الإسرائيلي المنازل المكتظة بالسكان، وخاصة النازحين الذين مكثوا بمنازل في خان يونس.

فيما استهدفت قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين بشارع صلاح الدين، بشكل مباشر، الأمر الذي قد يسفر عن عشرات الشهداء.

وقال مراسل "الغد الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف المدفعي، على مخيم النصيرات، الزوايدة ومخيم المغازي، وأنباء عن وقوع إصابات وشهداء.