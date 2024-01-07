العدد ارتفع لـ110 صحفيين.. استهشاد الصحفى على أبوعجوة جراء غارة إسرائيلية

استشهد، مساء اليوم، الصحفي الفلسطيني علي سالم أبو عجوة مصور وكالة السلطة الرابعة خلال غارة إسرائيلية استهدفته في مدينة غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء اليوم، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 110 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بعد استشهاد أبو عجوة بقصف الاحتلال الصهيوني لمدينة غزة خلال تغطيته الصحفية.

كما ارتفع وصل عدد الشهداء في مستشفي غزة الأوروبي إلى 27 شهيدًا، منذ فجر اليوم.

حماس تدين اغتيال الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا وتطالب بموقف دولى

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت حركة حماس استهداف جريمة اغتيال الصحفيين حمزة الدحدوح نجل وائل الدحدوح ومصطفى ثريا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنها جريمة حرب صهيونية متعمدة، تستهدف إرهاب وثني الصحفيين عن نقل الحقيقة وتغطية جرائمهم.

وطالبت حركة حماس، في بيان لها اليوم، المؤسسات الحقوقية الدولية بتوثيق هذه الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني لمحاكمة هذا الكيان المارق.

أضاف البيان "نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى الصحفي وائل الدحدوح وعائلته، ولعائلة الصحفي مصطفى ثريا في مصابها الجلل، ولكافة عوائل الصحفيين الشهداء، وعوائل شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة يندد باغتيال الصحفيين

من جهته ندد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة وأدان بأشد العبارات جريمة اغتيال الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا، مؤكدًا أن هذه الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الصحفيين تهدف إلى ترهيب وتخويف الصحفيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية.

ودعا المكتب الإعلامي كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية إلى إدانة هذه الجريمة والتنديد بتكرارها من قِبل الاحتلال، كما دعاهم إلى الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الأعزل في قطاع غزة.

وكانت زوجة وائل الدحدوح وأحد أبنائه وبعض أحفاده، قد استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.