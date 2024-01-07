الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: الكيان الإسرائيلي جعل غزة غير صالحة للسكن

غزة
غزة

قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن قطاع غزة أصبح غير صالحًا للسكن مطلقًا، وهناك مليون نازح وصلوا إلى رفح، ولا وجود لمساحة آمنة لهم في غزة، منوهًا بأن الكيان الإسرائيلي جعل غزة غير صالحة للسكن عن قصد.

المدنيون في غزة هم من يدفعون ثمن العدوان

وأضاف أبو سعيد، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أننا ندعو الأمم المتحدة لزيادة حجم المساعدات، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقيات دولية والقانون الإنساني الدولي ستعاقب عند بدء محكمة العدل الدولية لعملها في 11 و12 يناير من أجل لجم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة.

ونوه رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، بأن المدنيين في غزة هم من يدفعون ثمن العدوان الإسرائيلي على القطاع، لافتًا إلى أنه ستكون هناك عقوبات على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

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