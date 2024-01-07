الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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قصف وتحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية على الحدود اللبنانية (فيديو)

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هناك قصفًا وتحليقًا للطائرات الحربية الإسرائيلية على الحدود اللبنانية، لافتًا إلى أن هناك قصفًا متبادلًا عبر الحدود الجنوبية اللبنانية بين المقاومة الإسلامية من جهة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى.

وأضاف "سنجاب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن أمس شهد عمليات قصف عنيفة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد من البلدات، تحديدًا في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني.

القطاع الأوسط يشهد التواجد الأكبر لعناصر حزب الله

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت أن القطاع الأوسط يعد القطاع الأكثر تواجدًا من قبل عناصر حزب الله، وأيضًا القطاعين الغربي والشرقي لم يسلما من القصف الإسرائيلي المكثف، الذي جاء ردًا على الاستهداف الذي نفذه حزب الله بالأمس، حيث تم استهداف منشأة عسكرية إسرائيلية للمراقبة الجوية.

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