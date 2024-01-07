ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين بالضفة الغربية لـ332

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة إلى 332 شهيدًا منذ 7 من أكتوبر الماضي، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت الفصائل الفلسطينية، نشرت مقطع فيديو لتدمير مقاتليها ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجزرة المروّعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الفالوجة شمال قطاع غزة، والمجزرة التي ارتكبتها في جنين.