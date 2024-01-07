الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الجيش السودانى يقصف مواقع ميليشيا الدعم السريع فى الخرطوم (فيديو)

الجيش السوداني
الجيش السوداني

قال عثمان الجندي، مراسل القاهرة الإخبارية من أم درمان، إن الجيش السوداني قصف أهداف ومواقع ميليشيا الدعم السريع بمدينة بحري في الخرطوم.

المعارك البرية مشتعلة بمنطقة المهندسين

وأضاف الجندي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن هناك مدافع توجد بهذه المنطقة تابعة للدعم السريع، مشيرًا إلى أن المعارك البرية مشتعلة بمنطقة المهندسين التي تقع جنوب أم درمان.

ونوه مراسل القاهرة الإخبارية من أم درمان، بأن الجيش تمكن بالتعاون مع الأصدقاء الدوليين فى ضربة جوية من قتل 26 عنصرًا من الميليشيات الإرهابية، بينهم قائد ميدانى فى منطقة "جيح جيح" الواقعة جنوب محافظة مدغ وسط البلاد.

الجيش السوداني قوات الجيش السوداني مواقع ميليشيا الدعم السريع ميليشيا الدعم السريع الخرطوم الدعم السريع

مواد متعلقة

قصف إسرائيلى يستهدف محيط مستشفى شهداء الأقصى فى قطاع غزة (بث مباشر)

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال ارتكب 12 مجزرة في غزة راح ضحيتها 113 شهيدًا

وزير الخارجية الأوكرانى: كييف تحتاج لمعدات دفاع جوى

كاتب صحفى: الرئيس السيسى أكد أن الدولة ستتمكن من تخطى الأزمات الحالية (فيديو)

ناقد رياضى: زيارة الرئيس السيسى تدريبات المنتخب قبل كأس الأمم الإفريقية رسالة مهمة

البابا تواضروس الثانى: "24 رقم جميل.. وفى الكتاب المقدس الأرقام لها دلالة" (فيديو)

البابا تواضروس: مصر تتعامل مع الأزمة الفلسطينية بمنتهى الحكمة والدقة

البابا تواضروس الثانى: أدعو الناس للتفاؤل فى السنة الجديدة (فيديو)

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

سعر سبيكة الذهب 50 جرام في مصر اليوم وسعر الجنيه الذهب

"القطة اللى دبحتها".. كواليس جريمة مفزعة نفذتها سيدة الدقهلية فى رضيعتها

رئيس جامعة الوادى الجديد يهنئ الأنبا أرسانيوس بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد

الصومال يكشف خطة إثيوبيا لضم زيلع.. والرئيس يوقع قانونًا لإلغاء الاتفاق البحرى

زيادة طاقة الركاب وإضافة محطات جديدة.. تعرف على تفاصيل مشروع "مترو الإسكندرية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين