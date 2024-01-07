الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية الأوكرانى: كييف تحتاج لمعدات دفاع جوى

دميترو كوليبا
دميترو كوليبا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، لنظيرته اليابانية، اليوم الأحد، إن كييف لا تحتاج فقط إلى طائرات، بل معدات دفاع جوي أيضًا، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

زيارة غير معلنة إلى أوكرانيا

وكانت وزارة الخارجية اليابانية قد أفادت بأن وزيرتها، يوكو كاميكاوا، قامت بزيارة غير معلنة إلى أوكرانيا؛ للتعهد بمواصلة الدعم للدولة الواقعة فى أوروبا الشرقية وسط حربها المستمرة مع روسيا.

وستجري كاميكاوا، التي تزور أوكرانيا للمرة الأولى منذ توليها منصبها في سبتمبر الماضي، محادثات مع مسئولين حكوميين، من بينهم نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا.

وزير الخارجية الأوكراني كييف طائرات كييف لا تحتاج فقط إلى طائرات معدات دفاع جوي معدات دفاع جوي

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