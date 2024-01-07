الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البابا تواضروس: مصر تتعامل مع الأزمة الفلسطينية بمنتهى الحكمة والدقة

البابا تواضروس
البابا تواضروس

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر باعتبارها كبيرة المنطقة ورمانة الميزان، وثقلها التاريخي والحضاري، تتعامل مع الأزمة الفلسطينية بمنتهى الحكمة والدقة.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأحد، أن مصر تقدم المساعدات للأخوة الفلسطينيين، كما أنها منفذ للمساعدات القادمة من كل أنحاء العالم. 

الاتفاق على تشكيل لجنة تجمع شيوخ الأزهر والكنائس

وأوضح بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن مصر لها دور سياسي على مستوى العالم، وثمة مشاورات تتم بين القيادة السياسية والمسئولين في العالم، وتناشد العالم من أجل السلام، متمنيًا تحقيق السلام على الأرض. 

وتابع: تم الاتفاق على تشكيل لجنة تجمع شيوخ الأزهر والكنائس، يكون لها صوت واحد للدعوة إلى السلام ونبذ العنف، وتم البدء في عمل بيان مشترك، حيث إننا نمارس أي عمل يساهم في تحقيق السلام على الأرض، فالسلام أمر مهم جدا للإنسان ودونه لا يعرف الإنسان أن يعيش.

الازمة الفلسطينية مصر البابا تواضروس الثاني بمنتهى الحكمة والدقة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة

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