هل كانت عملية اقتحام الكونجرس انقلابًا على النظام الأمريكي؟ (فيديو)

يوم لم ينساه الأمريكيون، وحادثة هي الأولى من نوعها في التاريخ الأمريكي، السادس من يناير عام 2021 عندما اقتحم أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكونجرس في العاصمة الأمريكية واشنطن في محاولة لوقف التصديق الرسمي على نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن على ترامب.

جاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، بعنوان “ كانت عملية اقتحام الكونجرس انقلابًا على النظام الأمريكي؟”.

الواقعة لا تزال محل جدلًا في الأوساط السياسية الأمريكية

الواقعة لا تزال محل جدل في الأوساط السياسية الأمريكية، ما إذا كانت تمثل تمردًا حقيقيًا أم جرى تضخيمها إعلاميًا لتحقيق أهداف سياسية.

وقال روب أرليت، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إنه أمرًا جيد وهذا ما يجعل أمريكا رائعة، لدينا الفرصة للتعبير عن آرائنا ومعارضة حكومتنا بطريقة سلمية، وهذا بالضبط ما حدث في السادس من يناير، وهذا ما سعى إليه الرئيس السابق دونالد ترامب.