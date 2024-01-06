السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مقبرة صخرية رومانية.. تفاصيل كشف أثرى جديد بمنطقة سقارة (فيديو)

محمد يوسف عويان مدير
محمد يوسف عويان مدير منطقة آثار سقارة

تحدث محمد يوسف عويان، مدير منطقة آثار سقارة، عن تفاصيل كشف أثري جديد بالمنطقة بسقارة، موضحًا أن الكشف يرجع إلى فترات زمنية مختلفة، حيث يتم العمل من خلال البعثة اليابانية المصرية المشتركة بمنطقة شمال سقارة.

وأضاف عويان، عبر مداخلة هاتفية هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، أنه تم الكشف عن مقبرة صخرية من العصر الروماني بها بعض القطع الأثرية والتماثيل التي تمثل الفن المصري في حقبة العصر اليوناني الروماني.

الكشف عن مقبرة صخرية وعدد من العناصر المعمارية

أوضح مدير منطقة آثار سقارة أنه تم الكشف عن مقبرة صغيرة صخرية من عصر الأسرة الثانية، وهذا يرجع تاريخه إلى دفنة القرفصاء الموجودة بالمقبرة، كما تم الكشف عدد من المباني المشيدة بالطوب اللبن في فترات زمنية مختلفة من الدولة الحديثة حتى العصور المتأخرة، وأيضًا التوابيت الخشبية الخاصة بالدفن في تلك الفترة.

وأشار مدير منطقة آثار سقارة إلى أنه تم الكشف عن مقبرة صخرية وعدد من العناصر المعمارية والدفنات واللقى الأثرية من عصور تاريخيّة مختلفة، وذلك خلال موسم حفائرها الحالي داخل وأعلى مقابر الكتاكومب بمنطقة سقارة الأثرية.

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